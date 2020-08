Соперники для "Колоса", "Милана" и "Тоттенхэма": все пары 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

В понедельник, 31 августа, определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы. По результатам жеребьевки в Ньоне, украинский "Колос" попал на греческий "Арис". Матч пройдет в Салониках 17 сентября. Получили соперников и гранды европейского футбола. "Милан" поедет в гости к ирландскому клубу "Шэмрок Роверс", а финалист Лиги чемпионов-2019 "Тоттенхэм" – к болгарскому "Локомотиву". Все на этой стадии решается в одной игре – с дополнительным временем и серией пенальти в случае необходимости.

Все пары 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

17 сентября

Путь чемпионов

"Интер" Эскальдес (AND) – "Дандолк" (IRL)

"КуПС" (FIN) – "Слован" Братислава (SVK)

"Линфилд" (NIR) – "Флориана" (MLT)

"Рига" (LVA) – "Тре Фиори" (SMR)

"Юргорден" (SWE) – "Европа" (GIB)

"Флора" (EST) – КР Рейкьявик (ISL)

"Силекс" (MKD) – "Дрита" (KOS)

"Астана" (KAZ) – "Будучность" Подгорица (MNE)

"Арарат-Армения" (ARM) – "Фола" (LUX)

"Коннас-Ки" (WAL) – "Динамо" Тбилиси (GEO)

Основной раунд

"Арис" (GRE) – "Колос" (UKR)

"Хаммарбю" (SWE) – "Лех" (POL)

"Маккаби" Хайфа (ISR) / "Железничар" (BIH) – "Кайрат" (KAZ)

"Б-36" (FRO) – ТНС (WAL)

"Бачка-Топола" (SRB) – ФКСБ (ROU)

"Прогрес" (LUX) – "Виллем II" (NED)

"Сфынтул Георге" (MDA) – "Партизан" (SRB)

"Локомотив" Пловдив (BUL) – "Тоттенхэм" (ENG)

"Гонвед" (HUN) – "Мальме" (SWE)

"Линкольн Ред Импс" (GIB) – "Рейнджерс" (SCO)

"Ренова" (MKD) – "Хайдук" (CRO)

"Дунайска Стреда" (SVK) – "Яблонец" (CZE)

"Шэмрок Роверс" (IRL) – "Милан" (ITA)

"Кайсар" (KAZ) – АПОЕЛ (CYP)

"Локомотив" Тбилиси (GEO) – "Динамо" Москва (RUS)

"Колрейн" (NIR) – "Мазервелл" (SCO)

"Теута" (ALB) – "Гранада" (ESP)

"Викинг" (NOR) – "Абердин" (SCO)

ЦСКА София (BUL) – БАТЭ (BLR)

"Лячи" (ALB) – "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)

"Вентспилс" (LVA) – "Русенборг" (NOR)

"Серветт" (SUI) – "Реймс" (FRA)

"Олимпия" Любляна (SVN) – "Зриньски" (BIH)

"Пяст" (POL) – "Хартберг" (AUT)

"Хибернианс" (MLT) – "Фехервар" (HUN)

"Нымме Калью" (EST) / "Мура" (SVN) – "Орхус" (DEN)

"Нефтчи" (AZE) – "Галатасарай" (TUR)

"Гетеборг" (SWE) – "Копенгаген" (DEN)

ОФИ (GRE) – "Аполлон" Лимасол (CYP)

"Бала Таун" (WAL) – "Стандард" (BEL)

"Ботошани" (ROU) – "Шкендия" (MKD)

"Ритеряй" (LTU) – "Слован" Либерец (CZE)

"Борац" Баня-Лука (BIH) – "Риу Аве" (POR)

"Кукес" (ALB) – "Вольфсбург" (GER)

"Осиек" (CRO) – "Базель" (SUI)

"Буде-Глимт" (NOR) – "Жальгирис" Вильнюс (LTU)

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Ранее состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника получил и вице-чемпион Украины. "Динамо" сыграет с клубом АЗ "Алкммар" из Нидерландов. Матч состоится 15-16 сентября в Киеве. В случае победы над нидерландцами, соперником команды Мирчи Луческу в раунде плей-офф станет победитель бельгийско-австрийской пары "Гент" – "Рапид".

