Соперники для Украины: как сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Финальный турнир чемпионата Европы в 2020 году впервые будет проходить по уникальному формату: 24 сборные сыграют в 12 разных городах. Необычным получился и отборочный турнир – по его итогам 20 команд уже забронировали себе места на Евро, а еще четыре отберутся в стыковых матчах. Последним же участником финального турнира по итогам отбора стала Португалия, которая в воскресенье справилась с Люксембургом. Сборная Украины, напомним, добыла важную ничью в Сербии.
Оставшиеся четыре путевки раздадут по результатам стыковых матчей 26 и 31 марта 2020 года. Команды будут идти по четырем "путям" – А, В, С и D, которые составляются по итогам Лиги наций. В каждом из них сначала сыграют полуфиналы, а через пять дней и финалы.
Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь.
Одна из четырех команд – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния – займет место в пути С, три другие – в пути А.
Путь D. Здесь будет проведена лишь жеребьевка, которая определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово.
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Путь С. Известны три команды, которые выиграли свои группы в лиге С. Состав полуфиналов: Норвегия – Сербия, Шотландия – команда не определена.
Жеребьевка определит, какая команда – Болгария, Израиль, Венгрия или Румыния – пойдет по Пути С. Еще одна жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.
Путь В. Здесь будет проведена лишь жеребьевка, которая определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия.
Путь А. Пока известна лишь одна команда, которая пойдет по пути А:
Полуфинал 1 (1 – 4): Исландия – команда не определена;
Полуфинал 2 (2 – 3): команда не определена – команда не определена.
По Пути А пойдут три из четырех представителей Лиги С (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния). Состав полуфинальных пар будет определен следующим образом:
Команда с самым высоким рейтингом будет хозяином полуфинала 2;
Следующая по рейтингу команда сыграет в гостях в полуфинале 2;
Следующая по рейтингу команда сыграет в гостях в полуфинале 1;
Еще одна жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.
Проведут еще одну дополнительную жеребьевку. Дания и Россия уже вышли на Евро. Поскольку обе команды входят в число хозяев чемпионата Европы (Копенгаген и Санкт-Петербург) и сыграют в группе В, необходимо определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле. Другая сборная сыграет дома два поединка группового этапа.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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