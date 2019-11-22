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Соперники для Украины: как сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

22 ноября, 10:25

За четыре места в финальной части чемпионата Европы поборются еще 16 сборных

Еще известны не все участники Евро-2020

Еще известны не все участники Евро-2020 / Фото: UEFA.com

Финальный турнир чемпионата Европы в 2020 году впервые будет проходить по уникальному формату: 24 сборные сыграют в 12 разных городах. Необычным получился и отборочный турнир – по его итогам 20 команд уже забронировали себе места на Евро, а еще четыре отберутся в стыковых матчах. Последним же участником финального турнира по итогам отбора стала Португалия, которая в воскресенье справилась с Люксембургом. Сборная Украины, напомним, добыла важную ничью в Сербии.

Оставшиеся четыре путевки раздадут по результатам стыковых матчей 26 и 31 марта 2020 года. Команды будут идти по четырем "путям" – А, В, С и D, которые составляются по итогам Лиги наций. В каждом из них сначала сыграют полуфиналы, а через пять дней и финалы.

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь.

Одна из четырех команд – Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния – займет место в пути С, три другие – в пути А.

Путь D. Здесь будет проведена лишь жеребьевка, которая определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово.

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Путь С. Известны три команды, которые выиграли свои группы в лиге С. Состав полуфиналов: Норвегия – Сербия, Шотландия – команда не определена.

Жеребьевка определит, какая команда – Болгария, Израиль, Венгрия или Румыния – пойдет по Пути С. Еще одна жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.

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Путь В. Здесь будет проведена лишь жеребьевка, которая определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия.

Путь А. Пока известна лишь одна команда, которая пойдет по пути А:

Полуфинал 1 (1 – 4): Исландия – команда не определена;
Полуфинал 2 (2 – 3): команда не определена – команда не определена.

По Пути А пойдут три из четырех представителей Лиги С (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния). Состав полуфинальных пар будет определен следующим образом:

Команда с самым высоким рейтингом будет хозяином полуфинала 2;

Следующая по рейтингу команда сыграет в гостях в полуфинале 2;

Следующая по рейтингу команда сыграет в гостях в полуфинале 1;

Еще одна жеребьевка определит, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле.

Проведут еще одну дополнительную жеребьевку. Дания и Россия уже вышли на Евро. Поскольку обе команды входят в число хозяев чемпионата Европы (Копенгаген и Санкт-Петербург) и сыграют в группе В, необходимо определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле. Другая сборная сыграет дома два поединка группового этапа.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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жеребьевка Сборная Украины Евро-2020 отборочный турнир

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