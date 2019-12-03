Соперники сборной Украины на Евро-2020: факты, история встреч и слова

В первом матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами / Фото: Reuters

На выходных в столице Румынии состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2020. Сборная Украины получила одного нового соперника – команду Австрии. Про то, что мы сыграем также с Нидерландами, было известно еще до жеребьевки. А из четвертой корзины команде Андрея Шевченко достанется либо Румыния (если выиграет свои два матча плей-офф), либо победитель плей-офф четырех – Косово, Северная Македония, Беларусь и Грузия.

Сборная Нидерландов

Достижения: чемпионы Европы-1988, вице-чемпионы мира 1974, 1978, 2010

Стоимость состава: 625 млн

Самые дорогие игроки: ван Дейк (100 млн.), Фрэнки де Йонг (85 млн.), де Лигт (75 млн.)

Самые дорогие в составе: Нидерланды vs Украина

То, что мы встретимся в группе с голландцами, было известно до жеребьевки. Так вышло потому, что сборные, имеющие возможность сыграть дома, были распределены по группам заранее, и мы по остаточному принципу из первой корзины попали в квартет С, где матчи были запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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"Оранье" имеют мощную историю на чемпионатах мира и Европы. В частности, на Евро они выступали девять раз. Кроме "золота" в 1988 еще четырежды доходили до полуфиналов и дважды играли в четвертьфинале. Лишь два раза они не смогли выйти из группы. Но есть некая интересная тенденция – в 1980-м сборная Голландии не преодолела групповой этап, затем пропустила ЧЕ-1984 и ЧМ-1986, а вернувшись после паузы, стала триумфатором Евро-88, сыграв первый матч в группе со сборной СССР, а затем обыграв ее в финале. Смотрим дальше, впервые за 32 года "оранье" не вышли из группы на Евро-2012, пропустили ЧЕ-2016 и ЧМ-2018 и в первом матче на Евро-2020 сыграют со сборной Украины. Тогда в их составе играл Рональд Куман, теперь он ее главный тренер…

Отбор. Последний цикл доказывает, что голландцы переживают ренессанс. Начался он как раз после того, когда команду возглавил Куман. Они дошли до финала Лиги наций, где уступили португальцам (0:1). А в квалификации заняли второе место, потеряв очки в предзаключительном туре с командой Северной Ирландии (0:0). С Германией обменялись выездными победами (4:2, 2:3). В среднем забивали по три гола за игру.

N Команды И В Н П М О 1 ГЕРМАНИЯ 8 7 0 1 30-7 21 2 ГОЛЛАНДИЯ 8 6 1 1 24-7 19 3 С.ИРЛАНДИЯ 8 4 1 3 9-13 13 4 БЕЛАРУСЬ 8 1 1 6 4-16 4 5 ЭСТОНИЯ 8 0 1 7 2-26 1

Тренер. Рональд Куман, 56 лет. Один из самых результативных защитников в истории футбола (239 голов в 685 матчах на клубном уровне; 14 голов в 78 матчах за сборную). Играл за "Гронинген", "Аякс", "ПСВ", "Фейеноорд" и "Барселону". Становился чемпионом Голландии с "Аяксом" и "ПСВ", четырежды выигрывал Примеру в составе "Барсы". Как тренер работал с этими тремя голландскими командами, а также возглавлял "АЗ", "Бенфику", "Валенсию", "Саутгемптон" и "Эвертон". Существует большая вероятность, что именно Куман заменит Вальверде в роли энтренадора "Барселоны". Произойти это может сразу после будущего Евро.

Рональд Куман и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Состав. Если двумя словами, то он молодой и голодный до побед. Лишь два игрока успели отметить 30-летний юбилей – Силлессен и Бабел. Средний возраст команды – 26,6 лет. Вирджил ван Дейк считается не только лучшим центральным защитником мира, но и справедливо претендовал на звание лучшего игрока Европы на данный момент. Он занял второе место после Месси. Фрэнки де Йонга называют "новым Кройффом". Их с де Лигтом переход в "Барселону" и "Ювентус" соответственно минувшим летом принес "Аяксу" 150 млн.евро.

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Лицом к лицу. Всего дважды наша сборная встречалась с голландцами, оба раза в товарищеских матчах. В 2008-м мы проиграли им в Роттердаме 0:3, один из голов забил Райан Бабел, который может сыграть и на Евро-2020. Второй раз мы пересекались в "товарняке" на "Донбасс-Арене" и расписали ничью 1:1. В обоих матчах Андрей Шевченко был в составе нашей главной сборной страны. А еще можно вспомнить молодежный чемпионат Европы-2006. Тогда наши ребята попали в одну группу с голландцами, обыграли их в первом туре (2:1), но проиграли в финале (0:3). К слову, тогда ворота нашей молодежки защищал Андрей Пятов.

Слова. "Украина играла в отборочной группе с Португалией и заняла первое место. Мы знаем, как тяжело выиграть у Португалии – украинцы смогли это сделать, а нам повезло в этом меньше. С Андреем Шевченко сборная Украины меняется, и на Евро это будет сильный соперник. Украинцы играют товарищеские матчи с серьезными командами, так что у нас будет материал для их изучения", – Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов.

Смотрите, как сборная Нидерландов громила команду Эстонии:

Сборная Австрии

Достижения: бронза ЧМ-1954, 4-е место на ЧМ-1934.

Стоимость состава: 276,55 млн.

Самые дорогие игроки: Алаба (55 млн.), Арнаутович (32 млн.), Забитцер (30 млн.).

Самые дорогие в составе: Украина vs Австрия

Исторически богатого опыта больших турниров у австрийцев нет. Хотя они принимали участие в семи чемпионатах мира (правда, последний раз – в 1998-м). Зато с тех пор начали участвовать в чемпионатах Европы. Дебютировали, как и мы, на домашнем, в 2008-м, затем сыграли на Евро-2016 во Франции, но ни разу не выходили из группы.

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Отбор. Преодолели не без трудностей. Кроме поражения от лидера группы, сборной Польши, умудрились также проиграть Израилю (2:4) и Латвии (0:1).

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 10 8 1 1 18-5 25 2 АВСТРИЯ 10 6 1 3 19-9 19 3 МАКЕДОНИЯ 10 4 2 4 12-13 14 4 СЛОВЕНИЯ 10 4 2 4 16-11 14 5 ИЗРАИЛЬ 10 3 2 5 16-18 11 6 ЛАТВИЯ 10 1 0 9 3-28 3

Тренер. Швейцарец Марсель Коллер покинул сборную Австрии после шести лет на посту, а заменил его немец Франко Фода. Ему 53 года, выступал в Бундеслиге за "Кайзерслаутерн", "Байер" и "Штутгарт". Завершал игровую карьеру в австрийском "Штурме" из Граца. Там же и осел, перейдя на тренерскую работу. Работал с аматорской командой "Штурма", был ассистентом главного тренера, возглавлял первую команду, работал с дублем. Затем снова тренировал первую команду: с 2006 по 2012 и с 2014 по 2017-й. С недлительным перерывом на работу в "Кайзерслаутерне".

Андрей Шевченко и Франко Фода / Фото: Reuters Реклама

Состав. Абсолютное большинство игроков сборной Австрии выступают в немецкой Бундеслиге. Да и вообще их команду называют миникопией Бундестим. Играет в этой команде экс-партнер Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму" Марко Арнаутович, который летом переехал в Китай. Экс-игрок "Динамо" Александар Драгович. И звезда "Баварии" Давид Алаба. Отлично показывает себя на уровне сборной и "РБ Лейпцига" Марсель Забитцер.

Лицом к лицу. Как и с голландцами, со сборной Австрии мы встречались лишь дважды и только в товарищеских матчах. В 2011-м победили во Львове 2:1, через семь месяцев проиграли спарринг в Инсбруке (2:3). С тех пор в сборной Украины продолжают выступление Коноплянка, Ярмоленко и Гармаш, а Андрей Шевченко теперь возглавляет команду.

Слова. "Еще накануне жеребьевки я говорил, что мы готовы играть против любого противника, который нам попадется. У нас очень сильная группа. Голландия, или же Нидерланды, – абсолютный топ-фаворит. Украина прошла отбор без поражений, оставив позади себя Португалию и Сербию. Но мы будем настраиваться на каждый конкретный матч, чтобы в нем преуспеть. Думаю, на Евро все решат мелкие детали, и мы сделаем все возможное, чтобы выйти из группы", – Франко Фода, главный тренер сборной Австрии.

Смотрите, как сборная Австрии обыгрывала Израиль:

Соперник Украины из 4 корзины

Последний соперник сборной Украины по группе С станет известен только в марте после матчей плей-офф Лиги наций. Если сборная Румынии выиграет свой плей-офф, то будет именно она, чтобы иметь возможность сыграть дома в Бухаресте. Но для этого им нужно справиться на выезде с Исландией, а затем с победителем пары Болгария – Венгрия. Если же Румыния не пройдет плей-офф, то нашим соперником станет победитель финала четырех: Грузия – Беларусь / Северная Македония – Косово.

Сборная Румынии

Достижения: четвертьфиналы ЧМ-1996 и Евро-2000.

Стоимость состава: 81,9 млн.

Самые дорогие игроки: Марин (13,5 млн.), Пушкаш (6 млн.), Митрица (6 млн.), Хаджи (6 млн.).

Тренер. Мирел Радои, 38 лет.

Лицом к лицу. 6 матчей, все товарищеские, 3 победы, 3 поражения.

Сборная Грузии

Достижения: никогда не играли на крупных турнирах

Стоимость состава: 48,4 млн.

Самые дорогие игроки: Квирквелия (10 млн.), Чакветадзе (9 млн.), Хочолава (5 млн.).

Тренер. Владимир Вайсс, 55 лет.

Лицом к лицу. 9 матчей, 6 побед, 3 ничьи.

Сборная Беларуси

Достижения: никогда не играли на крупных турнирах

Стоимость состава: 17,55 млн.

Самые дорогие игроки: Мартынович (4 млн.), Драгун (1,5 млн.), Маевский (1,3 млн.).

Тренер. Михаил Мархель, 53 года.

Лицом к лицу. 9 матчей, 5 побед, 3 ничьи, 1 поражение.

Сборная Северной Македонии

Достижения: никогда не играли на крупных турнирах

Стоимость состава: 56,7 млн.

Самые дорогие игроки: Эльмас (17 млн.), Бардхи (15 млн.), Алиоски (4,5 млн.).

Тренер. Игор Ангеловски, 43 года.

Лицом к лицу. 4 матча, 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Сборная Косово

Достижения: никогда не играли на крупных турнирах

Стоимость состава: 61,13 млн.

Самые дорогие игроки: Рашица (20 млн.), Бериша (7 млн.), Хадергенай (7 млн.).

Тренер. Бернар Шалланд, 68 лет.

Лицом к лицу. 2 матча, 2 победы.

"Желаю удачи грузинам": прогноз на соперника из 4 корзины

К нашей всеобщей радости, команда Андрей Шевченко доказала, что может играть убедительно с любым соперником. Ведь у нас был горький опыт встречи на Евро с командой Северной Ирландии. Были и откровенно неприятные матчи с исландцами в отборе на чемпионат мира. А это значит, что недооценивать ни в коем случае нельзя никакого соперника.

Вероятность, что сборная Румынии пройдет на Евро – один к четырем. Для этого им сначала необходимо обыграть на выезде сборную Исландии. Да, островитяне уже не так сильны, как несколько лет назад. Но все еще сборная Исландии достаточно неплохо организована. Если это случится, то с Венгрией им также не будет легко. А вот при попадании на Болгарию, практически не сомневаюсь, что тогда на Евро мы сыграем с румынами. Это эмоциональная команда, которая любит атаковать и не слишком хорошо защищается. Если нам придется с ними встретиться, то произойдет это в Бухаресте, а фактор своего поля, конечно же, будет румынам в плюс. Хотя номинально считаю сборную Украины однозначно сильнее.

Если Румыния не проходит, то, если честно, очень не хотелось бы встретиться на Евро со сборной Косово. Очень самобытная, организованная команда с сумасшедшим желанием и такой же самоотдачей в каждом матче. Сборные Северной Македонии, Беларуси и Грузии, на мой взгляд, варианты поприятнее для нас. Думаю, из этого "финала четырех" выйдет или Косово, или Северная Македония. Но я лично желаю удачи грузинам. Во-первых, у нас с ними добрые взаимоотношения, во-вторых, хочу поддержать Давида Хочолаву из "Шахтера". Но, в случае чего, не в матче со сборной Украины!

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