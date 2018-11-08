Соперники "Шахтера" по группе Лиги чемпионов сыграли вничью: обзор матча "Лион" – "Хоффенхайм"

В среду в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" вел дома в счете с преимуществом в два мяча, но в итоге упустил победу над немецким "Хоффенхаймом", который с начала второго тайма играл в меньшинстве после удаления Касима Нуху (51). Встреча завершилась со счетом 2:2. Команды забили по два гола: "Лион" в первом тайме, "Хоффенхайм" – во втором. У хозяев поля отличились Набиль Фекир (19) и Танги Ндомбеле (28). У гостей – Андрей Крамарич (65) и Павел Кадержабек (90).

Обзор матча "Лион" – "Хоффенхайм" 2:2

После четырех туров "Манчестер Сити" лидирует в таблице группы с 9 очками в активе, "Лион" с 6 очками идет вторым, "Хоффенхайм" (3 очка) расположился на третьем месте, а "Шахтер" (2) замыкает таблицу квартета.

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9 2 ЛИОН ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6 3 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3 4 ШАХТЕР ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".