Соперники "Шахтера" по группе Лиги чемпионов сыграли вничью: обзор матча "Лион" – "Хоффенхайм"

Сегодня, 09:20

Немецкий клуб вырвал ничейный результат на последних минутах встречи во Франции

&quot;Лион&quot; - &quot;Хоффенхайм&quot; - 2:2. Фото AFP
"Лион" - "Хоффенхайм" - 2:2. Фото AFP

В среду в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" вел дома в счете с преимуществом в два мяча, но в итоге упустил победу над немецким "Хоффенхаймом", который с начала второго тайма играл в меньшинстве после удаления Касима Нуху (51). Встреча завершилась со счетом 2:2. Команды забили по два гола: "Лион" в первом тайме, "Хоффенхайм" – во втором. У хозяев поля отличились Набиль Фекир (19) и Танги Ндомбеле (28). У гостей – Андрей Крамарич (65) и Павел Кадержабек (90).

Обзор матча "Лион" – "Хоффенхайм" 2:2

После четырех туров "Манчестер Сити" лидирует в таблице группы с 9 очками в активе, "Лион" с 6 очками идет вторым, "Хоффенхайм" (3 очка) расположился на третьем месте, а "Шахтер" (2) замыкает таблицу квартета.

NКомандаИВНПМО
1   МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9
2   ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6
3   ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3
4   ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".
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Сегодня|Спорт

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