Соперники "Шахтера" по группе Лиги чемпионов сыграли вничью: обзор матча "Лион" – "Хоффенхайм"
Немецкий клуб вырвал ничейный результат на последних минутах встречи во Франции
В среду в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" вел дома в счете с преимуществом в два мяча, но в итоге упустил победу над немецким "Хоффенхаймом", который с начала второго тайма играл в меньшинстве после удаления Касима Нуху (51). Встреча завершилась со счетом 2:2. Команды забили по два гола: "Лион" в первом тайме, "Хоффенхайм" – во втором. У хозяев поля отличились Набиль Фекир (19) и Танги Ндомбеле (28). У гостей – Андрей Крамарич (65) и Павел Кадержабек (90).
Обзор матча "Лион" – "Хоффенхайм" 2:2
После четырех туров "Манчестер Сити" лидирует в таблице группы с 9 очками в активе, "Лион" с 6 очками идет вторым, "Хоффенхайм" (3 очка) расположился на третьем месте, а "Шахтер" (2) замыкает таблицу квартета.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2
|ЛИОН
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4
|ШАХТЕР
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".
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