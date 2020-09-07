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Соперники сыграли на руку Шеве: обзор ничейного матча Швейцария – Германия

7 сентября, 00:40

Олег Люлька Олег Люлька

Швейцарцы сотворили небольшую сенсацию, не дав обыграть себя немцам. Благодаря этому Украина - выше и тех и других

Соперники команды Андрея Шевченко по Лиге наций, сборные Швейцарии и Германии, в Базеле довольно неожиданно расписали ничью 1:1. Благодаря этому сборная Украины, даже проиграв Испании 0:4, занимает высокое второе место в своей группе. Напомним, что победитель нашего квартета в "Финале четырех" поспорит за выигрыш трофея, тогда как худшая команда группы опустится во второй дивизион.

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В матче Швейцария – Германия гости, которых называли большими фаворитами игры, открыли счет на 14-й минуте. Отличился полузащитник "МанСити" Гюндоган. Однако в начале второго тайма швейцарцы отыгрались благодаря голу защитника "Базеля" Видмера. В итоге – ничья 1:1. При этом по количеству нанесенных ударов в этом поединке Лиги наций ближе к победе были отнюдь не немцы.

Обзор матча Швейцария – Германия (1:1)

Швейцария – Германия – 1:1
Голы: Видмер, 57 – Гюндоган, 14
Швейцария: Зоммер – Видмер, Эльведи, Аканжи, Родригес (Цубер, 64), Бенито – Эмболо (Варгас, 72), Соу (Эбишер, 80), Джака, Штеффен – Сеферович
Германия: Лено – Гинтер, Зюле (Та, 62), Рюдигер – Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс (Джан, 78) – Дракслер – Вернер, Сане (Брандт, 46)
Предупреждения:Штеффен – Зюле, Дракслер

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Швейцария – Германия – 1:1

Швейцария – Германия – 1:1 / Фото: Reuters

Статистика матча Швейцария – Германия (1:1)

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Лига наций. Дивизион А. Группа 4

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Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

3 сентября Украина – Швейцария – 2:1
3 сентября Германия – Испания – 1:1

6 сентября Испания – Украина – 4:0
6 сентября Швейцария – Германия – 1:1

10 октября Украина – Германия
10 октября Испания – Швейцария

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13 октября Украина – Испания
13 октября Германия – Швейцария

13 ноября Швейцария – Испания
13 ноября Германия – Украина

16 ноября Испания – Германия
16 ноября Швейцария – Украина

Смотрите обзор матча Испания – Украина (4:0)

Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов сборная Германии сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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