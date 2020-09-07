Соперники сыграли на руку Шеве: обзор ничейного матча Швейцария – Германия

Швейцарцы сотворили небольшую сенсацию, не дав обыграть себя немцам. Благодаря этому Украина - выше и тех и других

Соперники команды Андрея Шевченко по Лиге наций, сборные Швейцарии и Германии, в Базеле довольно неожиданно расписали ничью 1:1. Благодаря этому сборная Украины, даже проиграв Испании 0:4, занимает высокое второе место в своей группе. Напомним, что победитель нашего квартета в "Финале четырех" поспорит за выигрыш трофея, тогда как худшая команда группы опустится во второй дивизион.

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В матче Швейцария – Германия гости, которых называли большими фаворитами игры, открыли счет на 14-й минуте. Отличился полузащитник "МанСити" Гюндоган. Однако в начале второго тайма швейцарцы отыгрались благодаря голу защитника "Базеля" Видмера. В итоге – ничья 1:1. При этом по количеству нанесенных ударов в этом поединке Лиги наций ближе к победе были отнюдь не немцы.

Обзор матча Швейцария – Германия (1:1)

Швейцария – Германия – 1:1

Голы: Видмер, 57 – Гюндоган, 14

Швейцария: Зоммер – Видмер, Эльведи, Аканжи, Родригес (Цубер, 64), Бенито – Эмболо (Варгас, 72), Соу (Эбишер, 80), Джака, Штеффен – Сеферович

Германия: Лено – Гинтер, Зюле (Та, 62), Рюдигер – Керер, Гюндоган, Кроос, Госенс (Джан, 78) – Дракслер – Вернер, Сане (Брандт, 46)

Предупреждения:Штеффен – Зюле, Дракслер

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Швейцария – Германия – 1:1 / Фото: Reuters

Статистика матча Швейцария – Германия (1:1)

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