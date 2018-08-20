Соперники украинских клубов в еврокубках: "папочка" Лейпцига недоволен, а у "Аякса" потери

Перед битвой с "Динамо" за группу Лиги чемпионов голландский "Аякс" разогрелся матчем нацчемпионата: во втором туре амстердамцы с трудом осилили "Венло". Только на 88-й минуте ворота смог поразить Душан Тадич – с пенальти. Кстати, в этой встрече травмировался нападающий Давид Нерес: из-за повреждения бедра автора последнего мяча в ворота "Стандарда" в предыдущем раунде отбора Лиги чемпионов заменили уже на 26-й минуте. Так что не факт, что бразилец сможет помочь своим в поединках с "Динамо". "Тяжело сказать, насколько серьезная травма, но выглядит все совсем не хорошо", – признался коуч "Аякса" Эрик тен Хаг.

А вот кто точно пропустит обе встречи с киевлянами, так это форвард амстердамцев Каспер Дольберг. Датчанин все еще восстанавливается после растяжения брюшных мышц и, по прогнозам, полностью прийти в форму к плей-офф не успевает.

"Аякс" может лишиться еще одного лидера, но не прямо сейчас. На их самого дорогого игрока, 19-летнего защитника Маттейса де Лигта, тоже отличившегося в матче со "Стандардом", выведя команду в плей-офф, положил глаз мадридский "Реал". По информации испанской AS, за голландца готовы отдать 60 миллионов евро.

В нидерландской прессе уверены, что добытые в нацчемпионате три очка вдохновят амстердамцев и на их игру с киевлянами. Журнал Voetbal International, например, надеется на повторение истории, вспоминая последний раз, когда команда из Амстердама прошла в групповую стадию Лиги чемпионов через квалификацию – в 2010 году: "Примечательная деталь в том, что и тогда киевское "Динамо" было последним препятствием, которое было с успехом преодолено". Восемь лет назад "Аякс" победил киевлян со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Напомним, что "Динамо" на выходных обыграло "Александрию" со счетом 1:0. Гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков.

ПАПОЧКА НЕДОВОЛЕН. Накануне матча с "Зарей" за выход в Лигу Европы немецкий "Лейпциг" тоже не скучал: вчера добыл победу 3:1 против "Виктории" в первом раунде Кубка Германии. Но тренер Ральф Рангник был не совсем доволен: "Первые 45 минут не было ни движения, ни смелости. Во втором тайме показали себя совершенно по-другому". Несмотря на это, 60-летнего Рангника хвалят в медиа. Немецкий n-tv называет его "папочкой" "Лейпцига" и сравнивает с "фонтаном молодости", который ведет команду не просто в Лигу Европы, но даже в Лигу чемпионов: хвалят его стабильность в плане тактики и "метод кнута и пряника" в общении с игроками.

Напомним, что "Заря" на выходных сыграла вничью с "Олимпиком" – 0:0.