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Соперником "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы стал немецкий "Вольфсбург"

28 февраля, 14:14

В четверг в Швейцарии составили пары следующего этапа турнира

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующей стадии второго по значимости клубного турнира Старого Света. Участие в ней принимал и чемпион Украины – донецкий "Шахтер". Наш сайт вел онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Распределять команды по парам функционерам помогал бывший немецкий защитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн. К слову, напомним все результаты 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка была полностью открытой: то есть, не было разделения команд по корзинам и посеву, любому сопернику мог достаться любой. Даже клубы из одной страны могли встретиться между собой.

Соперника "Шахтеру" Хаманн вытянул в четвертой паре. Таким образом, "горняки" встретятся с немецким "Вольфсбургом". Первый матч – в Германии 12 марта, ответный – 19 марта в Харькове.

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Ранее соперники никогда не встречались между собой. Но на групповом этапе "Вольфсбург" стал обидчиком нашей "Александрии". Немцы дважды обыграли подопечных Владимира Шарана – 3:1 и 1:0. Сейчас "волки" занимают седьмое место в чемпионате Германии. В 1/16 финала немцы уверенно прошли шведский "Мальме" (2:1, 3:0), который стал барьером для киевского "Динамо" на групповой стадии.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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