Сорвавшийся договорняк: "Заря" и "Динамо" оказались в центре скандала, связанного с подкупом игроков

Новые подробности в деле о подкупе футболистов, который "накрыли" в Запорожье

Молодежная команда "Зари". Фото zarya-lugansk.com.

Сорвавшийся договорняк: "Заря" и "Динамо" оказались в центре скандала, связанного с подкупом игроков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b1/178/5ca3b1178477a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b1/178/5ca3b1178477a.png 2019-04-02T22:12:00+03:00 Футбол Новые подробности в деле о подкупе футболистов, который "накрыли" в Запорожье

Стал известен матч, в котором футболистам и тренеру одной из украинских команд предлагались деньги за сдачу игры.

По информации Footballhub, деньги предлагались футболистам "луганской "Зари" U-21. Злоумышленники хотели заработать на матче молодежного чемпионата Украины между "Зарей" и киевским "Динамо", который состоялся во вторник на стадионе "Торпедо" в Запорожье. И завершился, кстати, так, как, согласно официальному сообщению Нацполиции, и хотели делки - поражением хозяев, то бишь "Зари". Счет матча – 1:3. Правда, в правоохранительных органах уверяют, что после их вмешательства поединок прошел в честной борьбе.

Как сообщалось, оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с коллегами из других органов разоблачили двух граждан при попытке подкупа тренера и игроков футбольного клуба. В ходе следствия было установлено, что к противоправной деятельности причастны двое жителей столицы, которые под видом брокеров спортивных соревнований предложили тренеру и игрокам одного из футбольных клубов 5000 долларов США неправомерной выгоды.

За указанную сумму взятки футболисты должны были обеспечить проигрыш своей команды. В понедельник, 1 апреля, во время передачи очередного "транша" в 20 000 гривен фигуранты были уличены работниками полиции и прокуратуры. Еще 55 000 гривен правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одного из футболистов ФК сразу после передачи наличных. Остальные – после проведения футбольного матча.

Как сообщалось ранее, участника US Open-2018 задержали по подозрению в участии в договорных матчах. В ходе обысков по 11 адресам было изъято более 200 тысяч долларов, оружие, несколько роскошных автомобилей и большое количество документов.

Также сообщалось, что на Кипре массово проводили договорные матчи, замешан клуб из Украины. За три зимы с 2016 по 2018 год там прошли 32 матча, которые обслуживали люди, заинтересованные в нужных исходах.

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