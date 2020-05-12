Соседи-варвары: полиция вынудила вратаря "Манчестер Юнайтед" убрать детскую площадку возле дома

Аргентинец Серхио Ромеро не поскупился на яркий замок для детворы, но...

Семья аргентинского вратаря "Манчестер Юнатед" Серхио Ромео пострадала от неприятных соседей. 33-летний спортсмен во время карантина установил во дворе своего частного дома большую детскую площадку, которая больше напоминает замок. Однако это не понравилось его соседям, которые обратились в полицию. К слову, в начале года вратарь "МЮ" Ромеро после проигрыша "Ливерпулю" разбил свою дорогую машину за 200 тысяч.

Стражи порядка вынудили Серхио лишить своих детей радости и убрать игровую площадку. Недовольные соседи жаловались на то, что в этом тихом районе города им мешает детский шум. Также говорили и о том, что большой (высотой 3,7 м) и яркий мини-замок отвлекает водителей автомобилей, которые проезжают рядом. Об этом сообщило британское издание The Sun. Можно было бы подумать, что это английская шутка, но новость оказалась реальностью.

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Такая площадка для детворы стоит 20 тысяч фунтов стерлингов, а вратарь зарабатывает в неделю – 70 тысяч.

В прошлом году Ромеро попал в Книгу рекордов Гиннесса, нанеся 20 точных ударов за 60 секунд с центра поля.

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