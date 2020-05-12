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Соседи-варвары: полиция вынудила вратаря "Манчестер Юнайтед" убрать детскую площадку возле дома

12 мая, 11:30

Андрей Фоменко

Аргентинец Серхио Ромеро не поскупился на яркий замок для детворы, но...

Семья аргентинского вратаря "Манчестер Юнатед" Серхио Ромео пострадала от неприятных соседей. 33-летний спортсмен во время карантина установил во дворе своего частного дома большую детскую площадку, которая больше напоминает замок. Однако это не понравилось его соседям, которые обратились в полицию. К слову, в начале года вратарь "МЮ" Ромеро после проигрыша "Ливерпулю" разбил свою дорогую машину за 200 тысяч.

Стражи порядка вынудили Серхио лишить своих детей радости и убрать игровую площадку. Недовольные соседи жаловались на то, что в этом тихом районе города им мешает детский шум. Также говорили и о том, что большой (высотой 3,7 м) и яркий мини-замок отвлекает водителей автомобилей, которые проезжают рядом. Об этом сообщило британское издание The Sun. Можно было бы подумать, что это английская шутка, но новость оказалась реальностью.

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Такая площадка для детворы стоит 20 тысяч фунтов стерлингов, а вратарь зарабатывает в неделю – 70 тысяч.

В прошлом году Ромеро попал в Книгу рекордов Гиннесса, нанеся 20 точных ударов за 60 секунд с центра поля.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" разгромил австрийский ЛАСК в Лиге Европы в марте

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футбол детская площадка чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро

Источник: isport.ua

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