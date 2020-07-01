Соседская помощь по-мадридски: "Атлетико" отобрал очки у "Барселоны" в пользу "Реала"

Месси прорвало, но это не помогло каталонцам одержать победу

В центральном матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Атлетико" не выявили победителя – матч завершился боевой ничьей 2:2. Команды выдали настоящий триллер с тремя пенальти, и драму для Диего Косты. Атмосферу суперматча только портили пустые трибуны "Камп Ноу".

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Уже на 11-минуте встречи Диего Коста в лучших традициях Ибрагима Каргбо срезал мяч в собственные ворота после подачи углового. Правда, бельгиец сделал это головой, а испанец умудрился переправить мяч в сетку мужским достоинством.

Шанс реабилитироваться Коста получил на 19-й минуте, когда его команда заработала право на пенальти. Форвард подошел к точке, но переиграть кипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена не сумел. Тем не менее, главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес назначил повторный 11-метровый, так как немецкий вратарь вышел за линию до удара. На этот раз к точке подошел Сауль и его удар оказался результативным.

Диего Коста. Фото: REUTERS/Albert Gea

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В начале второго тайма уже Барселона заработала пенальти, который вызвался пробивать Лионель Месси. После "сухой" трехматчевой серии аргентинец состриг свои длинные волосы, и новая прическа принесла ему удачу – Лионель ударом а-ля Милевский на ЧМ-2006 пробил по центру ворот.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Albert Gea

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Но на этом интрига в матче не закончилась. На 62-й минуте встречи арбитр снова указал на 11-метровую отметку. В этот раз пробивать сразу доверили Саулю. В отличие от первой попытки тер Штеген угадал угол и даже коснулся мяча, но спасти ворота не сумел.

Диего Коста. Фото: REUTERS/Albert Gea

"Барселона" теряет очки в третий раз за последние пять матчей и существенно снижает свои шансы в борьбе за золотые медали. На данный момент "Реал" опережает каталонцев на один балл и имеет матч в запасе.

"Барселона" – "Атлетико" – 2:2

Голы: Диего Коста (11, аг), Месси (50, пен) – Сауль (19, пен, 62, пен)

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"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Серджи Роберто, 63), Бускетс (Фати, 85), Пуч, Видаль (Гризманн, 90), Суарес, Месси.

"Атлетико": Облак, Фелипе, Хименес, Арьяс, Лоди, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Жоау Феликс, 69), Томас, Корреа (Витоло, 84), Диего Коста (Мората, 76).

Предупреждения: тер Штеген (17), Пике (18), Сауль (35), Фелипе (51), Месси (61), Диего Коста (75), Феррейра Карраско (80), Лемар (90).

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов до карантина:

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