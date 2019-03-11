Соседские войны: на звезду "МЮ" подали в суд из-за липы

Против Рашфорда ополчились жители городка, которым он портит жизнь воротами своего особняка

У Рашфорда - проблема. Фото: AFP

Соседские войны: на звезду "МЮ" подали в суд из-за липы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/62d/929/5c862d929a464.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/62d/929/5c862d929a464.png 2019-03-11T11:50:00+02:00 Футбол Против Рашфорда ополчились жители городка, которым он портит жизнь воротами своего особняка

Футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд стал героем своего города после того, как помог "МЮ" пройти "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Но отношения с соседями у 21-летнего нападающего оставляют желать лучшего. А все из-за планов Рашфорда построить массивную стену возле своего трехэтажного особняка в Уилмслоу, Чешир.

Рашфорд намерен поставить двухметровый забор с электрическими воротами за пределами особняка стоимостью 1,5 миллиона евро. Но местные жители утверждают, что огромные ворота могут вызвать аварийную ситуацию, поскольку они будут открываться прямо на оживленной дороге, блокируя ее движение. Также Маркус вывел из себя местных экологов, которые опасаются, что стена может повредить многолетнюю липу.

Теперь Рашфорда ждет рассмотрение иска в административном суде. Ему рекомендуют отказаться от своих планов и перенести въезд.

Как сообщалось ранее, "Реал" хочет купить форварда "МЮ" за 100 миллионов, пока тот не продлил контракт.

Также Роналду назвал Рашфорда в числе шестерых игроков, которые вскоре затмят его и Месси.

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