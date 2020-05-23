Соскучились по голам? Обзор суперрезультативного матча "Герта" – "Унион"

В стартовом матче 27-го тура чемпионата Германии "Герта" в берлинском дерби разгромила "Унион" со счетом 4:0. При этом счет был открыт только в начале второго тайма. Но два гола за две минуты полностью сломили сопротивление номинальных гостей, поэтому в оставшееся время "Герте" только оставалось довести счет до разгромного.

Берлинцы выиграли два стартовых матча под руководством Бруно Лаббадиа с общим счетом 7:0. В прошлом туре "Герта" на выезде разгромила "Хоффенхайм" (3:0). Это лучший старт среди всех тренеров в истории клуба в чемпионате Германии. Лаббадия возглавил команду после неожиданного ухода Юргена Клинсманна перед началом карантина.

"Герта" – "Унион" – 4:0

Голы: Ибишевич (51), Лукебакио (52), Матеус Кунья (61), Боята (77)

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"Герта": Ярстейн, Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт, Шелбред (Самарджич, 81), Груйич, Лукебакио (Дилросун, 75), Дарида (Майер, 80), Матеус Кунья (Миттельштедт, 66), Ибишевич (Пионтек, 75).

"Унион": Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Паренсен, Триммель, Премель, Андрих (Кроос, 72), Райхель (Рюэрсон, 63), Ингвартсен (Уджа, 57), Бюльтер (Малли, 63), Андерссон (Польтер, 71).

Предупреждения: Паренсен (9), Лукебакио (43), Груйич (67).

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К слову, в прошедшем туре футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику, так как нарушил правила карантина. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру.

Смотрите, как в Германии готовятся ко второму "карантинному" туру:

"Герта" – "Унион": как команды готовятся к берлинскому дерби. Видео Reuters

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