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Соскучился по футболу: Месси обновил рекорд чемпионата Испании и вышел в лидеры в Европе

14 июня, 09:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец помог "Барселоне" разгромить "Мальорку" в первом матче после карантина

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси успешно вышел из карантина. В первом матче после возобновления чемпионата Испании против "Мальорки" (4:0) аргентинец отличился забитым голом и сделал две результативные передачи, что позволило ему установить два новых достижения.

Во-первых, Месси 12 сезонов подряд забивает не менее 20 голов. Это первый случай в чемпионате Испании. При этом, в большинстве случаев Лионель забивает больше 30 мячей за сезон, а его абсолютные рекорд составляет 50 голов в сезоне 2011/2012 годов.

Во-вторых, аргентинец вышел в лидеры ТОП-чемпионатов Европы по системе гол+пас. К 20 голам Месси добавил 14 результативных передач. К слову, такой же показатель имеет нападающий Лацио Чиро Иммобиле, но чемпионат Италии пока не возобновился после карантина.

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Обзор матча "Мальорка" – "Барселона":

Ранее мы писали, что Месси забивает шедевральные голы на тренировке и слушает комплименты от ветерана Это'О. Аргентинский футболист подтвердил, что он в хорошей форме подошел к рестарту Ла Лиги.

Смотрите, как Лионель забивал в ворота дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Мальорка

Источник: Сегодня|Спорт

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