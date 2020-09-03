Составы на матч Украина – Швейцария: Шева поставил в основу двух новичков

На флангах обороны украинской сборной сыграют динамовец Тымчик и Михайличенко из "Андерлехта"

Обнародованы составы сборных Украины и Швейцарии на поединок Лиги наций, который состоится в четверг, 3 сентября, на "Арене Львов". Онлайн-трансляция Украина – Швецария пройдет на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV. Начало матча – в 21:45. Интересно, что в основе команды Андрея Шевченко появилось сразу два новичка – на флангах защиты сыграют Александр Тымчик из "Динамо" и Богдан Михайличенко из "Андерлехта".

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Оба в прошлом сезоне выступали за луганскую "Зарю". Тымчику, как и Михайличенко, – 23 года.

Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Состав сборной Украины: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга

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Состав сборной Швейцарии: Зоммер – Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Эмболо – Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито

Добавим, что сборная Украины сыграет со Швейцарией с траурными повязками. Футболисты почтят память бывшего врача команды, умершего от коронавируса.

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