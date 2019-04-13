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Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Африки

Сегодня, 09:27

Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля

Результаты жеребьевки Кубка Африки-2019
Результаты жеребьевки Кубка Африки-2019. Фото: Twitter

В пятницу, 12 апреля, состоялась жеребьевка финального турнира Кубка африканских наций (КАН), который летом текущего года примет Египет. Впервые в истории в финальной части турнира примут участие 24 сборные. Изначально местом проведения турнира был выбран Камерун. В ноябре страна была лишена этого права на заседании исполкома CAF из-за "неподготовленности к Кубку Африки".

Пройдет он с 21 июня по 19 июля. В 1/8 финала КАН выйдут по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре сборные, которые покажут лучшие результаты среди коллективов, ставших третьими в своих квартетах. Откроется турнир поединком между сборными Египта и Зимбабве.

Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве

Группа B: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди

Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания

Группа D: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия

Группа E: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола

Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау

Кубок африканских наций проводится с 1957 года, Египет принимал соревнования трижды (1974, 1986, 2006). Египетская сборная имеет наибольшее число титулов – семь. Действующим победителем турнира является команда Камеруна.

Ранее мы сообщали результаты жеребьевки группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

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Тег жеребьевка, Кубок Африки

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