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Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге

24 мая, 16:45

Первые поединки пройдут на полях представителей высшего дивизиона

Фото: Премьер-лига

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка матчей плей-офф чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. В них примут участие 11 и 12 команды Премьер-лиги, а также третья и вторая из Первой лиги. Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня.

Результаты жеребьевки:

  • 11 команда УПЛ – 2 команда ПФЛ
  • 10 команда УПЛ – 3 команда ПФЛ

На данный момент от участия в стыковых матчах себя обезопасили "Ворскла" и "Десна", а "Черноморец" практически не имеет шансов избежать прямого вылета в низшую лигу. В Первой лиге на стыковые матчи претендуют "Колос", "Волынь", "Металлист-1925", "Оболонь-Бровар" и "Авангард". "Днепр-1", напомним, досрочно гарантировал себе первое место и путевку в элитный дивизион.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

В последнем украинском классико сезона "Шахтер" и "Динамо" вчера сыграли вничью 1:1. А после на стадионе в Харькове было яркое шоу-награждение и праздничный концерт для "горняков".

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Тег жеребьевка, чемпионат Украины, первая лига

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Источники:

Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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