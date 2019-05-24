Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге
Первые поединки пройдут на полях представителей высшего дивизиона
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка матчей плей-офф чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. В них примут участие 11 и 12 команды Премьер-лиги, а также третья и вторая из Первой лиги. Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня.
Результаты жеребьевки:
- 11 команда УПЛ – 2 команда ПФЛ
- 10 команда УПЛ – 3 команда ПФЛ
На данный момент от участия в стыковых матчах себя обезопасили "Ворскла" и "Десна", а "Черноморец" практически не имеет шансов избежать прямого вылета в низшую лигу. В Первой лиге на стыковые матчи претендуют "Колос", "Волынь", "Металлист-1925", "Оболонь-Бровар" и "Авангард". "Днепр-1", напомним, досрочно гарантировал себе первое место и путевку в элитный дивизион.
Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".
В последнем украинском классико сезона "Шахтер" и "Динамо" вчера сыграли вничью 1:1. А после на стадионе в Харькове было яркое шоу-награждение и праздничный концерт для "горняков".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самые красивые голы тура в чемпионате Украины: от дальней "пушки" до реализации выхода один на один
В список попали мячи Дмитрия Рыжука, Вячеслава Танковского, Тете, Матара Дийе и Александра Пихаленка
"Шахтеру" – 83 года: клуб подготовил анимационное видео для болельщиков
24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч "горняков", которые в 2019 году стали самым титулованным клубом независимой Украины
Решающий матч за чемпионство: онлайн-трансляция поединка "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате U19
Прямая трансляция поединка 25-го тура юношеского чемпионата Украины по футболу между принципиальными соперниками
"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы
Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"