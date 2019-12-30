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"Сотка – это комплимент": Гвардиола в Англии быстрее Клоппа и Моуринью

30 декабря, 09:24

Наставнику Александра Зинченко в "МанСити" покорился уникальный рекорд

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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После выигрыша у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0 в рамках 20-го тура чемпионата Англии главный тренер "МанСити" испанец Хосеп Гвардиола установил новый рекорд Премьер-лиги.

Победа в поединке с "Шеффилдом" стала сотой для каталонца в чемпионате, причем добыл он ее за 134 поединка, побив рекорд нынешнего наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Напомним, что португалец, ранее работавший с лондонским "Челси", добрался до 100 побед за 142 игры. А нынешний рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп провел 159 матчей с "красными" до своей сотой победы.

"100 побед – это большой комплимент для клуба, игроков и сотрудников", – сказал Гвардиола. – "Это невероятное достижение для этой невероятной организации. Мы были последовательны, особенно в премьер-лиге. Мы все рады этому достижению".

Ранее мы сообщали, что губитель карьеры Лунина назвал наставника Зинченко лучшим тренером мира. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан громко высказался о коуче "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле. "Уважаю Пепа как игрока и как тренера, потому что считаю его лучшим тренером мира. Конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд", – заявил Зидан.

Мы уже также сообщали, что Гвардиола в бешенстве написал письмо и заявил: "Обязательно поместим игроков в холодильник". Тренер "Манчестер Сити" был крайне недоволен, что между матчами с "Вулверхэмптоном" и "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии у команды будет всего 46 часов на отдых.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

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рекорд тренер чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: Manchester City

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