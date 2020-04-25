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Сотрудник английского клуба пробежал марафонскую дистанцию, не выходя из квартиры

25 апреля, 16:04

Максим Перепелица

Пол Холлидэй около двух тысяч фунтов на помощь детям-инвалидам

Глава отдела коммуникаций "Болтона" Пол Холлидэй пробежал марафон в своей квартире. Во время своего отпуска он преодолел 42-километровую дистанцию, бегая туда-обратно по комнате. Кстати, бывший регбист "покорил" Эверест у себя в квартире.

"Я проснулся, обильно позавтракал и начал в 9 утра. Я потратил около четырех с половиной часов – это где-то четыре с половиной тысячи кругов. Кажется, это довольно много, пока не начнешь, но как только я поймал свой ритм, я перестал считать круги. Просто смотрел на часы, трекер, – рассказал Холлидэй.

Благодаря запущенной трансляции удалось собрать около двух тысяч фунтов, которые пойдут на помощь детям-инвалидам. Напомним, в Великобритании введен карантин. На территории страны зафиксировано более 143 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Также мы писали, что Cеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартире. Испанский спортсмен весь год ждал семейного похода в горы.

Смотрите, как Неймар проводит карантин:

Видео: Instagram

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бег марафон Болтон Уондерерс

Источник: Сегодня|Спорт

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