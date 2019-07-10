Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за Гризманна

Форвард "Атлетико" еще не перешел в "Барсу", а работники каталонского клуба уже терпят неудобства

Антуан Гризманн. Фото: AFP

"Барселона" по-прежнему не может осуществить переход нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Как сообщает AS, каталонский клуб хотел сегодня, 10 июля, выплатить за футболиста отступные в размере 120 млн евро, чтобы уже 12 июля можно было представить его болельщикам, а в начале следующей недели он мог приступить к тренировкам с новыми партнерами по команде.

Однако у "Барселоны" возникли проблемы с банками, а "Атлетико" отказался от варианта с рассрочкой. Из-за этого пострадали работники каталонского клуба, которым задержали выплату зарплаты за июнь на три дня.

Напомним, 27-летний Гризманн в конце минувшего сезона объявил о своем уходе из "Атлетико". С 1 июля сумма отступных в его контракте уменьшилась с 200 млн евро до 120 млн.

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Ранее стало известно, что "Атлетико" оштрафует Антуана Гризманна на 200 тысяч евро. Это максимальная сумма санкций, предусмотренная в его контракте. Штраф будет наложен за то, что француз игнорирует предсезонку мадридского клуба.

Также мы писали о том, какой будет зарплата Гризманна в "Барселоне". Так же как в "Атлетико" - за пять лет в каталонском клубе футболист заработает 105 миллионов евро.

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