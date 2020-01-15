"Спартак" позвал спасать команду украинца, которого по политическим причинам уволили из "Динамо"

Роман Пилипчук / Фото: Спорт-Экспресс

Новым главным тренером московского "Спартака-2" стал украинец Роман Пилипчук, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона. Помогать Пилипчуку будет его сын Иван.

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Отметим, что "Спартак-2", набрав 25 очков в 25 матчах, находится сейчас на 16-м месте, то есть в зоне вылета, второго по силе дивизиона российского чемпионата – ФНЛ. Таким образом украинцу Роману Пилипчуку предстоит спасать дубль "красно-белых" от понижения в классе.

Кстати, ранее украинец уже сотрудничал со "Спартаком", находясь в тренерском штабе первой команды с 2016 по 2018 год. Тогда Роман Пилипчук был ассистентом главного тренера москвичей – итальянца Массимо Карреры – и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка РФ.

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Добавим, что Роман Пилипчук родился в Снежном Донецкой области. Карьеру игрока провел, в основном, в российских и израильских клубах, однако заканчивал в 2000-2003 годах в донецком "Металлурге". В 2012-2013 годах он тренировал "Олимпик", с которым занял 11-е место в Первой лиге Украины.

При этом предыдущим клубом Роман Пилипчука было минское "Динамо", откуда украинского специалиста выгнали по политическим причинам. Новое руководство минского клуба решило, что тренировать команду должны белорусские специалисты.

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