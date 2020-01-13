Спас "Реал" грубейшим фолом и стал героем Суперкубка с "Атлетико": как Вальверде сзади "косил" Морату

Спасительный фол Вальверде / Фото: Getty Images

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Полузащитник "Королевского клуба" Федерико Вальверде был признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании, в котором его "Реал" победил "Атлетико" в серии пенальти 4:1 после нулевой ничьей по итогам 120 минут игры.

Обзор матча "Реал" – "Атлетико" (0:0, по пенальти – 4:1)

Фол Вальверде, который спас "Реал" от поражения в финале Суперкубка

Отметим, что именно 21-летний уругвайский полузащитник Федерико Вальверде в Джидде спас "Реал" от поражения в дополнительное время, когда на 115-й минуте финала совершил фол последней надежды на форварде "Атлетико" Альваро Морате, выбегавшем один на один с голкипером "сливочных" Тибо Куртуа. Вальверде прыгнул сзади в ноги нападающему "матрасников", за что получил от судьи красную карточку. Однако она была оправданной. Кстати, на поле после этого даже вспыхнула потасовка.

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"Этим фолом Федерико выиграл матч. Это был важный момент в игре для Вальверде. Я сказал ему: "Не волнуйся, любой бы сделал тоже самое на твоем месте", – сказал после игры главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, являющийся соотечественником Вальверде

Как мы писали ранее, Зинедин Зидан подтвердил статус уникального тренера. Суперкубок Испании был уже девятым финалом француза в качестве наставника "Реала" и в каждом из них мадридская команда побеждала.

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