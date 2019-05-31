"Спасибо, Харьков!": "Шахтер" поблагодарил болельщиков за поддержку
"Горняки" в завершившемся сезоне завоевали золотые медали чемпионата и Кубок страны
Донецкий "Шахтер" поблагодарил Харьков и болельщиков за поддержку в завершившемся сезоне. Клуб разместил на улицах и проспектах города шесть билбордов с чемпионской фотографией команды и благодарностью за поддержку в сезоне-2018/19.
В Харькове "Шахтер" проводил домашние матчи в четырех турнирах: Премьер-лиге, Кубке Украины, Лиге чемпионов и Лиге Европы. Напомним, "горняки" завершили сезон выездным разгромом "Львова" со счетом 3:0, а нападающий команды Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".
Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".
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