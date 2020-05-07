Спасибо, коронавирус! Жена украинского футболиста в оригинальной позе объявила о победе над неврозом

Супруга Евгения Левченко во время пандемии избавилась от психических проблем, связанных с ежедневными перелетами

Жена бывшего полузащитника сборной Украины по футболу Евгения Левченко актриса Виктория Кобленко призналась, что благодаря карантину, связанному с пандемией коронавируса, сумела справиться с серьезным психическим расстройством. Отметим, что семейство уже долгие годы проживает в Нидерландах. Ранее Левченко заявил, что "Динамо" разваливается.

Взобравшись на велосипед, за рулем которого находится ее муж Евгений Левченко, а на заднем сидении – 3-летний сын Кий, Виктория Кобленко приняла позу такой себе улетающей Мэри Поппинс, только – без зонтика.

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"Значит, этим летом будет велосипедный отпуск? Мы готовы! – сообщила в Instagram своим поклонникам нидерландская актриса и телеведущая винницкого происхождения Виктория Кобленко. – До середины апреля я страдала неврозом, связанным с необходимостью ежедневных полетов в далекие экзотические места. Но сейчас мы обнаружили так много интересных природных зон в Голландии, которые часто оказываются в пределах велосипедного расстояния. Так что теперь я не чувствую, будто меня чего-то лишили. А вы? Все еще мечтаете о заранее составленных летних планах, или увидимся в кемпинге?"

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Ранее муж Виктории Кобленко раскритиковал Усика за его заявления во время пандемии."Глупо, когда он говорит кушать чеснок, целовать иконки, и все будет нормально", – высказался о боксере Евгений Левченко.

Смотрите сюжет о фобиях во время карантина:

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