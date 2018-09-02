"Спасибо Месси за победу": памятник матчу советских футболистов с немцами во время войны взорвал соцсети

В краснодарском селе Витязево на памятник советским футболистам, обыгравшим немцев во время Второй мировой войны, поместили фотографию нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Средства на памятник собирали родственники футболистов и жители Витязево. То, что рядом со списком советских футболистов находится изображение Месси с мячом Лиги чемпионов, вскрылось только на открытии мемориала.

"Листик с текстом-черновиком был у спонсора. Он решил, что это уже "беловик", не вчитывался. Пришел к изготовителю памятника. Тот тоже подошел формально, не особо задумываясь о сути там написанного", – рассказал один из инициаторов создания памятника Алексис Александридий.

"Позорище... ошибка в тексте... ВСТЕРИЛИСЬ", "Спонсор не вчитывался, изготовитель не задумывался. Какой стыд", "Просто не стали дальше листать гугл-фото", "Спасибо Месси за победу!" – это только самые мягкие комментарии из соцсетей.

Ранее мы писали, что Неизвестные вандалы испортили статую форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси в фешенебельном районе Пуэрто-Мадеро Буэнос-Айреса. На этот раз скульптуре переломали ноги.