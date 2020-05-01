"Спасибо Неймару за распространение медитации": норвежский футболист ответил на троллинг бразильца

Эрлинг Холанд из Дортмунда не сердился на звездного форварда "ПСЖ" за насмешки

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд лишь зимой перешел в немецкую "Боруссию" из Дортмунда, но успел успешно проявить себя в новой команде и в матчах чемпионата Германии, и в Лиге чемпионов. В одном из них 19-летний парень забил мяч в ворота "Пари Сен-Жермен", который отпраздновал в позе лотоса. Ранее мы писали, что молодой талант "Боруссии" призывал заняться медитацией, чтобы побороть стресс из-за коронавируса.

Уже хорошо известно, что Холанд популяризирует медитацию и сам нею занимается. Правда, позже звездный форвард "ПСЖ" Неймар троллил норвежца. После того, как "Боруссия" выиграла первый поединок плей-офф (2:1), в сети распространился фейк: будто бы норвежец назвал Париж своим городом. На это "клюнул" Неймар, скопировав празднование Холанда на поле, да и позже подкалывал Эрлинга.

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Норвежец рассказал американскому ресурсу ESPN, что думает насчет насмешек игроков "ПСЖ". Медитация на поле – фирменное празднование гола у Холанда:

"Напрягся ли я от троллинга Неймара? Не очень. Я думаю, что парни из Парижа очень помогли мне с продвижением медитации во всем мире и показали, что она действительно важна. Так что я благодарен им за помощь в распространении".

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Мы писали, что Неймар уже отпраздновал победу "ПСЖ" в чемпионате Франции.

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Видео: Instagram

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