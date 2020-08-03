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"Спасибо вам, мужики!": эмоциональное прощальное письмо Михайличенко

3 августа, 20:20

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Украинский футболист после двух лет в "Заре" перешел в самый титулованный клуб Бельгии

Украинский футболист Богдан Михайличенко, который подписал 4-летний контракт с самым титулованным клубом Бельгии "Андерлехтом", эмоционально попрощался со своими товарищами по "Заре".

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"Пришло время двигаться дальше, я получил для себя новый вызов, поэтому хочу поблагодарить ФК "Заря", всех игроков, руководство, за проведенные два года в этом клубе. Мы вместе прошли тяжелый путь к бронзе, выросли как игроки и переживали незабываемые эмоции, среди которых были взлеты и падения. Хочу всех поблагодарить за яркие моменты, понимание и поддержку, и всем хочу пожелать достичь тех высот, которые вы себе поставите, спасибо за совместно проделанную работу, усердный труд и ту атмосферу, которая была у нас в команде. Также спасибо тренерам и руководству, без вас я бы не стал тем, кем я есть, вы дали мне все, чтобы расти как футболист и как личность. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле!", – написал Богдан Михайличенко в Instagram.

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Кстати, "Андерлехт" на своем официальном сайте представил украинского новичка при помощи эффектного ролика, в котором футболист обращается к фанатам бельгийского клуба: "У меня длинная фамилия – Михайличенко, поэтому можете называть меня Миха".

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Отметим, что в завершившемся чемпионате Бельгии "Андерлехт" занял лишь восьмое место и не попал в еврокубки. По данным бельгийских СМИ, Михайличенко перешел в брюссельский клуб за 500 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt сообщает, что "Заря" получила за него сумму втрое больше.

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футболист чемпионат Украины трансферы Заря Луганск Андерлехт чемпионат Бельгии Богдан Михайличенко

Источник: Сегодня|Спорт

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