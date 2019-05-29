Спасительный дубль: обзор матча "Ворскла" – "Олимпик"

Донецкий клуб на последних минутах отыгрался и остался в УПЛ

Ничья в Полтаве. Фото: Прем'єр-ліга України

В среду, 29 мая, в 32-м туре чемпионата Украины по футболу в Полтаве встретились местная "Ворскла" и донецкий "Олимпик". Гостям важно было не проиграть, чтобы сохранить за собой место в Премьер-лиге на следующий сезон. Они были на грани, когда ушли на перерыв с "минус два". Однако в концовке матча Максим Дегтярев оформил дубль и спас "Олимпик" от переходных матчей.

Таким образом, по итогам сезона в Первую лигу вылетел "Арсенал". А в переходных матчах сыграют: "Карпаты" – "Волынь", "Черноморец" – "Колос". Первые матчи состоятся 4 июня, а ответные 8 июня.

"Ворскла" – "Олимпик" – 2:2

Голы: Шарпар (5), Васин (44, пен.) – Дегтярев (75, 83)



"Ворскла": Ткаченко. Даллку, Мартыненко, Сакив (Петрович, 81), Артур Батиста (Сапай, 73) Шарпар, Скляр, Пердута, Габелок (Мысык, 90), Коломоец, Васин.



"Олимпик": Крынский, Гришко, Гай, Политыло, Е. Пасич, Г. Пасич, Ксенз (Сондей, 78), Кольцов, Клименчук (Валеев, 64), Диейе, Тейшейра (Дегтярев, 68).



Предупреждения: Сакив (80) – Клименчук (43)

Видео гола Шарпара

Видео года Васина

Видео первого гола Дегтярева

Видео второго гола Дегтярева

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