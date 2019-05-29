Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Спасительный дубль: обзор матча "Ворскла" – "Олимпик"

29 мая, 22:23

Донецкий клуб на последних минутах отыгрался и остался в УПЛ

Ничья в Полтаве
Ничья в Полтаве. Фото: Прем'єр-ліга України

В среду, 29 мая, в 32-м туре чемпионата Украины по футболу в Полтаве встретились местная "Ворскла" и донецкий "Олимпик". Гостям важно было не проиграть, чтобы сохранить за собой место в Премьер-лиге на следующий сезон. Они были на грани, когда ушли на перерыв с "минус два". Однако в концовке матча Максим Дегтярев оформил дубль и спас "Олимпик" от переходных матчей.

Таким образом, по итогам сезона в Первую лигу вылетел "Арсенал". А в переходных матчах сыграют: "Карпаты" – "Волынь", "Черноморец" – "Колос". Первые матчи состоятся 4 июня, а ответные 8 июня. 

"Ворскла" – "Олимпик" – 2:2
Голы: Шарпар (5), Васин (44, пен.) – Дегтярев (75, 83)

"Ворскла": Ткаченко. Даллку, Мартыненко, Сакив (Петрович, 81), Артур Батиста (Сапай, 73) Шарпар, Скляр, Пердута, Габелок (Мысык, 90), Коломоец, Васин.

"Олимпик": Крынский, Гришко, Гай, Политыло, Е. Пасич, Г. Пасич, Ксенз (Сондей, 78), Кольцов, Клименчук (Валеев, 64), Диейе, Тейшейра (Дегтярев, 68).

Предупреждения: Сакив (80) – Клименчук (43)

Видео гола Шарпара

Видео года Васина

Видео первого гола Дегтярева

Видео второго гола Дегтярева

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Олимпик Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " Спасительный дубль: обзор матча "Ворскла" – "Олимпик"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Врачи назвали продукты с высоким содержанием калия

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Транзит российского газа через Украину: РФ сделает себе хуже

"Укрзализныця" получила вагоны с душем и умывальником в купе

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

Впервые в истории человечества: Звук с поверхности Марса

Диета Пятнашки: как похудеть всего за 5 дней

У внучки сенатора-олигарха отобрали «победу» в шоу «Голос. Дети»

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Сегодня, 21:05

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

Вчера, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

Вчера, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

26 мая, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

26 мая, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Победительница «Холостяк 9» подтвердила отношения с Добрыниным

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

В России провели испытания первого квантового телефона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь