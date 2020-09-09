Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Специалисты по молодняку: "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести самого юного игрока Испании

9 сентября, 14:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лука Ромеро пока что пытается прорваться в основной состав "Мальорки"

Гранды мирового футбола всегда отличало умение думать на году вперед. В последнее время "Манчестер Юнайтед" проявляет активный интерес к молодым игрокам, которые могли бы выступать за команду в течение многих лет. Недавно мы писали, что "Манчестер Юнайтед" готов выложить за вундеркинда "Барсы" 150 миллионов.

Реклама

Однако после того, как каталонцы категорически отказались продавать Ансу Фати, английский клуб обратил свои взоры на таланта из "Мальорки". В июне Лука Ромеро стал самым молодым игроком чемпионата Испании. 15-летний Ромеро привлек скаутов "МЮ", пишет сайт Stretty News. По эксклюзивной информации издания, "Красные дьяволы" предлагают парню перебраться в их ряды и ведут переговоры с его родителями, ведь в своем нынешнем возрасте он еще не имеет права подписывать профессиональный контракт. Пока что Лука вроде бы собирается остаться в Испании, но, возможно, "Манчестер Юнайтед" сможет его переубедить.

Интересно, что Ромеро родился в Мексике в семье эмигрантов из Аргентины, и теперь имеет подданство сразу трех держав: Мексики, Аргентины и Испании.

В тренде
Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

Смотрите, как Ансу Фати забивал за "Барселону" в ворота "Интера" в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Испании Манчестер Юнайтед Мальорка трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять