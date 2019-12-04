Спешите успеть: стартовала продажа билетов на Евро-2020 для стран-участниц

Сегодня в 15:00 Европейский союз футбольных ассоциаций начал принимать заявки на билеты на матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года. Пока что принимаются пожелания только от болельщиков сборных, которые вышли в финальную стадию. Узнайте полное расписание Евро-2020: матчи, даты, города.

Интересно, что на своем сайте УЕФА сделал оговорку, что подавать заявку на билеты могут фанаты, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций. Вероятно, речь идет о хулиганах, значащихся в "черных списках" некоторых федераций – их не допустят. В "одни руки" могут продать не более четырех билетов. Для украинских болельщиков на групповом этапе выделят по 20 тысяч билетов каждый на матч.

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Принимать заявки будут ровно две недели: до 15:00 по киевскому времени 18 декабря. Для тех, кто еще не в курсе, украинцы свои матчи на Евро проведут в Амстердаме (против Нидерландов) и в Бухаресте (против Австрии и еще одного соперника).

Напомним, что в последнем матче в 2019 году сборная Украины сыграла вничью в Сербии, после чего забронировала себе место в первой корзине жеребьевки

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