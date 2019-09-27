Список Ротаня: Шапаренко и Цитаишвили вызваны в молодежную сборную Украины

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Молодежная сборная Украины начнет сбор 6 октября, во время которого сине-желтые сыграют в гостях поединок отборочного турнира Евро-2021 против команды Румынии (10 октября) и товарищеский матч со сборной Греции (14 октября). Ранее мы писали, что молодежка разгромила Мальту в отборе на Евро-2021.

Для этих игр главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань пригласил 25 футболистов

Вратари: Владислав Кучерук, Руслан Нещерет (оба – "Динамо"), Олег Билык ("Александрия").

Реклама

Защитники: Денис Попов ("Динамо"), Валерий Бондарь ( "Шахтер"), Ефим Конопля ( "Десна"), Евгений Чеберко ("Заря"), Владислав Дубинчак ("Карпаты"), Владислав Бабогло ( "Александрия"), Алексей Быков, ("Мариуполь"), Орест Лебеденко ( "Луго", Испания), Богдан Милованов ( "Спортинг-В", Испания).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба – "Динамо"), Богдан Леднев ( "Заря"), Евгений Смирный ( "Колос"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба – "Мариуполь"), Михаил Мудрик, Дмитрий Крыськив (оба – "Шахтер"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия),

Нападающие: Владислав Супряга ( "Днепр-1"), Назарий Русин ("Заря"), Олег Кожушко ( "Колос").

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама