Спонсор "Динамо" подал в суд на победителя Лиги чемпионов

Английский клуб договорился о контракте с новым спонсором, чем разгневал текущего

/ Фото: AFP

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Спонсор киевского "Динамо" компания по производству спортивной экипировки New Balance подала в суд на победителя Лиги чемпионов и другого своего клиента английский "Ливерпуль". В компании остались недовольны тем, что мерсисайдцы достиг договоренности с Nike и сменит технического спонсора со следующего сезона.

Дело в том, что в действующем контракте есть пункт о том, что New Balance имеет право перебить предложение любого конкурента и остаться спонсором "Ливерпуля". Но клуб даже не уведомил компанию о переговорах с другой компанией.

Сейчас "Ливерпуль" получает от технического спонсора 45 миллионов фунтов ежегодно. СМИ сообщают, что Nike готов платить команде Юргена Клоппа более 75 млн. фунтов каждый сезон.

"Мы можем подтвердить, что New Balance, наш технический спонсор, обратился в суд с иском к клубу. В процессе этого разбирательства мы не будем давать никаких дополнительных комментариев", – сообщил официальный представитель "Ливерпуля" Sky Sports.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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