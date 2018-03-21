Спонсор лучшего бомбардира "Ливерпуля" будет терять 114 миллионов евро за каждый его гол

Сегодня, 13:56

В текущем сезоне египтянин уже наколотил в ворота соперников 36 голов

Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP

Голы вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха будут приносит значительные убытки его личному спонсору.

По информации Liverpool Echo, телекоммуникационная компания Vodafone Egypt обещала каждому своему абоненту предоставить 11 минут (по игровому номеру футболиста – прим.) бесплатной связи за последующие мячи Салаха в сезоне.

Учитывая, что у компании 43 миллиона абонентов, она рискует терять 114 миллионов евро каждый раз, когда Салах будет забивать.

В текущем сезоне Салах провел 41 матч во всех турнирах и забил 36 мячей. В прошлом матче Салах побил рекорд Фернандо Торреса и повторил достижение Андрея Аршавина в чемпионате Англии.

Ранее мы сообщали, что Салах получил награду лучшему футболисту Африки 2017 года. Лучшей сборной была признана команда Салаха Египет, а тренером – наставник "фараонов" Эктор Купер.

В составе сборной Египта Салах предстоящим летом выступит на чемпионате мира в России, где его команда, помимо хозяев турнира, встретится в группе с Саудовской Аравией и Уругвай. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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