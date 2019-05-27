Спор на Эйфелеву башню и секрет жены Гвардиолы: обзор футбольного уикенда в Европе

"Барселона" впервые за 5 лет осталась без Кубка, а мама Комана на радостях засыпала чаевыми бармена

Месси завершил клубный сезон на минорной ноте. Фото: AFP

"Пятнадцать дней назад мы думали, что можем сделать "требл", но в решающих моментах оказались на обочине", - констатировал Эрнесто Вальверде после финала Копа дель Рей, в котором его "Барселона" уступила "Валенсии" (1:2). А на вопрос, не кажется ли ему, что его кредит доверия исчерпан, ответил: "Мне нечего сказать по этому поводу". Каталонцы в финале Кубка Испании пропустили два гола еще в первом тайме, впервые за 67 лет в финалах Кубка Короля. Отличились Гамейро и Родриго. На 73-й минуте надежду на спасение "Барсе" подарил гол, конечно же, Месси, но этого не хватило. Аргентинец забил в шестом финале Кубка Испании, что является рекордом турнира.

После финального свистка защитник "Валенсии" Габриэль на радостях сделал подкат под главного тренера команды Марселино, завалив его на газон. Официальный Twitter клуба выложил это видео с подписью: "Арбитр, VAR! Эй, Габриэль, не сломай тренера!". Для левантийцев этот трофей стал первым с 2008 года, а для их энтренадора, впервые победившего "блаугранас", первым в карьере: "Я самый счастливый человек на свете, это самый радостный день в моей карьере".

Каталонцы остались без Кубка Испании впервые за пять лет. В 31% владений мяча "Барселоной" следовал пас Лионелю. Это самый высокий процент использования футболиста в матче с тех пор, как такая метрика была введена. "Отдай мяч Месси, пускай разбирается – такая система игры, а скорее, ее отсутствие, оскорбительна для топ-клуба", – реагируют фаны "Барсы". Но президент клуба Бартомеу говорит: "У Вальверде есть контракт, и я не считаю, что это поражение – вина тренера. Я не считаю этот сезон провальным, мы стали чемпионами, а это всегда наша главная цель". Поддержал его и Пике: "Мы не беспокоимся о будущем тренера. Решение не за нами, но мы бы хотели, чтобы он остался".

ГЕРМАНИЯ

Как мы сообщали ранее, Нико Ковач сстал первым тренером, который оформил золотой дубль в Германии как игрок и как тренер. В финале Кубка его "Бавария" уверенно победила "РБ Лейпциг" (3:0), в 19-й раз выиграла этот трофей и в 12-й оформила дубль. Роберт Левандовски забил дважды, теперь на его счету 6 голов в финалах Кубка Германии, также он третий раз кряду стал лучшим бомбардиром этого турнира (7 голов). А в Мюнхене пересказывают забавную ситуацию в баре "Стадион на Шляйсхаймер Штрассе". Во время финала все места там были заняты, двери закрыты, но в окно стала стучаться женщина, кричавшая: "У меня телевизор сломался! А там мой сын! Там мой сын!". "Где он сидит?", - спросил бармен. "Да вон же он!" - показала женщина на экран. Это оказалась мать игрока "Баварии" Кингсли Комана, забившего второй гол в матче. "Она была счастлива, когда мы нашли ей место. А мы счастливы за 46,10 евро чаевых от нее", – финиш рассказа от бармена.

ФРАНЦИЯ

В своем последнем матче за "Марсель" Марио Балотелли вышел на замену на 59-й минуте, а менее чем через полчаса получил прямую красную карточку за грубый подкат сзади... А Неймар, кажется, останется в "ПСЖ", по крайней мере, на это красноречиво намекнул Дани Алвес: "Готов об этом поспорить на Эйфелеву башню!" – заявил бразильский защитник.

ИТАЛИЯ

Массимилиано Аллегри заявил, что Роналду пропустит последний матч сезона Серии А против "Сампдории": "Ему нужен отдых". Таким образом, забив 21 гол в 31 матче чемпионата, Криштиану выдал свой худший показатель результативности за последние 10 лет. Тем не менее именно он стал MVP сезона Серии А. В услугах Аллегри, которого уже можно считать безработным, заинтересован еще и "Милан". Главные кандидаты на его замену в "Ювентусе": Сарри, Гвардиола и Симоне Индзаги. Вариант с Пепом может стать реальностью только в том случае, если "МанСити" не пустят в ЛЧ из-за нарушения финансового фэйр-плей. Хотя издание Calciomercato сообщило, что жена Гвардиолы Кристина накануне побывала в Турине и уже арендовала там авто на год вперед.

Напомним, ранее Криштиану Роналду ударил кубком сына и даже не извинился:

Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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