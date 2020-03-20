Спор закрыт: "Король футбола" Пеле назвал лучшего игрока современности

Легендарный бразильский футболист Пеле расставил все точки над "і" в споре, кто же все-таки является лучшим футболистом в современном футболе. Знаменитый бразилец считает, что звание "Король футбола современности" достоит форвард сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. недавно Пеле прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья.

"Думаю, в современном футболе лучшим является Криштиану Роналду, он самый стабильный. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси. Лучший в истории? Сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо… В Европе выступали Кройф и Беккенбауэр. Но я думаю, что Пеле был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной", – цитирует Пеле A Bola со ссылкой на ютуб-канал Pilhado.

За свою карьеру Роналду выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии. Пять раз португалец побеждал в Лиге чемпионов, а вместе со сборной завоевал золотые медали Евро-2016. Также Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Ранее мы писали, что фанаты ополчились против невесты Роналду за нарушение карантина. Девушка ходила по магазинам, вместо того чтобы находиться на карантине вместе с футболистом.

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