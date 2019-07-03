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Спортдиректор "Альбесете" рассказал, по какой причине клуб продлил контракт с Зозулей

3 июля, 19:40

Мауро Перес заявил, что продление соглашения с украинцем сделано ради болельщиков

Зозуля уже давно не играл за сборную Украины
Зозуля уже давно не играл за сборную Украины. Фото: AFP

Спортивный директор "Альбасете" Мауро Перес рассказал, что клуб продлил контракт с Романом Зозулей ради болельщиков.

"Продление контракта с Зозулей сделано для болельщиков, учитывая любовь, которую они показали к игроку. Зозуля – тот футболист, который будет поддерживать конкуренцию в команде, бороться и достигать успехов в атакующей линии нашей команды", – цитирует Переса официальный сайт "Альбасете".

Украинский нападающий сегодня контракт с "Альбасете" до 2021 года: невероятная реакция фанатов на решение Зозули.

К слову, в прошлом сезоне 29-летний форвард провел за "Альбасете" 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Как сообщалось ранее, клуб Романа Зозули проиграл плей-офф за право играть в высшем дивизионе Испании. В ответном поединке полуфинальной серии плей-офф "Альбасете" обыграл "Мальорку" с минимальным счетом, но этого не хватило. Ведь перед этим Зозуля и компания на выезде проиграли со счетом – 0:2.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

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Тег нападающий, Альбасете, Роман Зозуля

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Футбол 24

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