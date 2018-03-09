"Спортинг" победил "Викторию" в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы лиссабонский "Спортинг" принимал на своем поле "Викторию Пльзень". Встреча проходила на стадионе "Жозе Алваладе" и завершилась победой хозяев с счетом – 2:0.

В составе победителей по голу в каждом из таймов на свой счет записал колумбийский нападающий Фредди Монтеро, который отличался после голевых передач от Фабиу Коэнтрау и Бруну Фернандеша.

В ответном матче "Виктория Пльзень" примет "Спортинг" на своем поле. Встреча на стадионе "Дусан Арена – Места Плзне" пройдет 15 марта.

В то же время, киевское "Динамо" в Риме выдало шикарный матч с "Лацио". Поединок завершился боевой ничьей – 2:2. За динамовцев классными голами отметились во втором тайме Виктор Цыганков и Жуниор Мароес, а вот Денис Гармаш получил красную карточку после финального свистка и пропустит ответный поединок.

Кроме того, на "Сан Сиро" сегодня сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.