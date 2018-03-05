"Спортивный символ Востока Украины": "Шахтер" и Мариуполь представили программу развития спорта
Благодаря "Шахтеру" в Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта "Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым". В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города. Этот проект стал возможен благодаря решению Президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что принесет городу дополнительный финансовый ресурс.
Почему "горняки" сделали выбор в пользу Мариуполя рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин: "Потому что это крупнейший город с точки зрения количества сотрудников группы СКМ и город, который принял десятки тысяч переселенцев. Мариуполь – промышленный центр, город, который должен уделять повышенное внимание развитию массового спорта, ведь спорт – это здоровье и активный образ жизни. А здоровье сегодня – это один из ключевых приоритетов развития современного общества."
Ранее гендиректор "Шахтера" высказал сое мнение о проведении несанкционированных акций на матчах чемпионата Украины: "Шахтер" будет принимать участие только в акциях, которые одобрены ФФУ и УПЛ официально".
Вместе с Палкиным в презентации принял участие капитан "Шахтера" Дарио Срна Он пообщался с детьми-переселенцами и вручил атрибутику донецкого клуба.
"В Мариуполь приезжаешь и чувствуешь себя как дома. Сегодня я вижу здесь десятки ребят с горящими глазами, которые любят футбол, любят спорт. И мне хотелось бы, чтобы таких горящих глаз было все больше. Хочется сделать Мариуполь спортивным городом. Теперь победа "Шахтера" означает, что мы можем построить для вас новое поле, позвать работать с детьми лучших тренеров, обеспечить мячами или формой. Уверен, что сотрудничество Мариуполя и "Шахтера" откроет двери в спорт многим детям", – признался Срна.
Ключевая цель программы – увеличить число занимающихся спортом в городе. Для этого в течение пяти лет в каждом районе появится полноценный современный спортивный комплекс, с плавательными бассейнами, беговыми дорожками, оборудованием для гимнастов, борцов, боксеров и футболистов. На территории школ построят порядка 150 спортивных объектов. В рамках Программы создадут Центр подготовки тренеров и откроют около 100 общественных спортивных клубов.
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что через пять лет город станет спортивным символом Востока Украины.
"Здесь будет единственный футбольный комплекс в стране, расположенный на берегу моря. Будем развивать мини-футбол. При каждой школе появятся мультифункциональные поля. Мариуполь станет центром развития молодежного футбола. Я благодарю за такой подарок к 240-летию от всех мариупольцев Президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова", – добавил Бойченко.
Ранее мы сообщали, что жены футболистов "Шахтера" подарили 40 компьютеров "Охматдету" на 600 тысяч гривен.
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