"Спортивный символ Востока Украины": "Шахтер" и Мариуполь представили программу развития спорта

В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта "Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым". В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города. Этот проект стал возможен благодаря решению Президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что принесет городу дополнительный финансовый ресурс.

Почему "горняки" сделали выбор в пользу Мариуполя рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин: "Потому что это крупнейший город с точки зрения количества сотрудников группы СКМ и город, который принял десятки тысяч переселенцев. Мариуполь – промышленный центр, город, который должен уделять повышенное внимание развитию массового спорта, ведь спорт – это здоровье и активный образ жизни. А здоровье сегодня – это один из ключевых приоритетов развития современного общества."

Ранее гендиректор "Шахтера" высказал сое мнение о проведении несанкционированных акций на матчах чемпионата Украины: "Шахтер" будет принимать участие только в акциях, которые одобрены ФФУ и УПЛ официально".

Вместе с Палкиным в презентации принял участие капитан "Шахтера" Дарио Срна Он пообщался с детьми-переселенцами и вручил атрибутику донецкого клуба.

"В Мариуполь приезжаешь и чувствуешь себя как дома. Сегодня я вижу здесь десятки ребят с горящими глазами, которые любят футбол, любят спорт. И мне хотелось бы, чтобы таких горящих глаз было все больше. Хочется сделать Мариуполь спортивным городом. Теперь победа "Шахтера" означает, что мы можем построить для вас новое поле, позвать работать с детьми лучших тренеров, обеспечить мячами или формой. Уверен, что сотрудничество Мариуполя и "Шахтера" откроет двери в спорт многим детям", – признался Срна.

Ключевая цель программы – увеличить число занимающихся спортом в городе. Для этого в течение пяти лет в каждом районе появится полноценный современный спортивный комплекс, с плавательными бассейнами, беговыми дорожками, оборудованием для гимнастов, борцов, боксеров и футболистов. На территории школ построят порядка 150 спортивных объектов. В рамках Программы создадут Центр подготовки тренеров и откроют около 100 общественных спортивных клубов.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что через пять лет город станет спортивным символом Востока Украины.

"Здесь будет единственный футбольный комплекс в стране, расположенный на берегу моря. Будем развивать мини-футбол. При каждой школе появятся мультифункциональные поля. Мариуполь станет центром развития молодежного футбола. Я благодарю за такой подарок к 240-летию от всех мариупольцев Президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова", – добавил Бойченко.

Ранее мы сообщали, что жены футболистов "Шахтера" подарили 40 компьютеров "Охматдету" на 600 тысяч гривен.