Спустя восемь лет: "Атлетико" может расстаться с главным тренером

Диего Симеоне / Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает Marca. По информации источника, причиной отставки 49-летнего аргентинского специалиста могут стать неудовлетворительные результаты клуба. В феврале "Атлетико" продлило контракт с Диего Симеоне до 2022 года.

Напомним, мадридский "Атлетико" набрал 25 очков в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Кроме того, "Атлетико" ещё не решил задачу с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Сообщается, что в услугах Симеоне заинтересовано руководство "Пари Сен-Жермен".

Напомним, Симеоне возглавляет мадридский клуб с зимы 2011 года. Под руководством аргентинского специалиста "Атлетико" завоевал семь трофеев, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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Ранее мы писали, что Диего Симеоне признался, что хочет тренировать Месси. Правда, для этого ему нужно возглавить "Барселону", а слухи об увольнении Эрнесто Вальверде уже поутихли. Остается разве что вариант со сборной Аргентины.

Смотрите, как "Атлетико" сражался с "Ювентусом" в Лиге чемпионов:

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