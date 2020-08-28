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Сразу двум украинским судьям доверили финал женской Лиги чемпионов

28 августа, 15:04

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок "Вольфсбург" - "Лион" состоится в воскресенье, 30 августа

Украинская рефери Александра Ардашева получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом" – сообщает сайт УАФ. 33-летняя киевлянка вместе с хорваткой Сеней Родяк-Каршич будет ассистентом главного арбитра матча швейцарки Эстер Штаубли. Ранее мы рассказывали вам о блондинке со свистком, которая изменила футбол и поставила на место Гвардиолу.

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Ардашева уже работала в финальной части женской Лиги чемпионов сезона-2019/20. Александра судила четвертьфинал "Лион" — "Бавария" в составе украинской бригады арбитров во главе с Катериной Монзуль. Финал "Вольфсбург" — "Лион" состоится в воскресенье, 30 августа. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Резервным ассистентом рефери выступит еще одна украинка Марина Стрелецкая.

Отметим, что на региональных соревнованиях в Украине Александра начала работать в 2009 году, в 2010-м перешла на всеукраинские чемпионаты на детском и аматорском уровне, в 2011-м попала во Вторую лигу. С 2017-го работала в Первой лиге. В ноябре 2018 года Ардашева приняла участие в уникальном событии: матч Премьер-лиги "Ворскла" – "Львов" провела женская бригада арбитров.

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Чуть позже в том же году украинка Ардашева обслуживала матчи чемпионата мира среди девушек U-17. А в 2019-м работала на взрослом женском мире с Екатериной Монзуль и Мариной Стрелецкой.

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Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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финал Лига чемпионов судья арбитр Вольфсбург Лион Александра Ардашева
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