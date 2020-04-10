Сразу шесть директоров "Барселоны" подали в отставку: стала известна причина массового "побега"

Шесть членов совета директоров каталонской "Барселоны" подали в отставку. По информации испанской газеты La Vanguardia, функционеры оставили свои должности из-за неспособности управлять работой клуба во время пандемии коронавируса и после нее, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях. Ранее мы сообщали, что вице-президент "Барселоны" заразился коронавирусом.

"Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту "Барселоны" наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе. Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария", — приводит заявление функционеров издание.

Читайте также: Футбол после коронавируса и инфаркта: "Реал" и "Барселона" затеяли невероятный матч

Сообщается, что клуб покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья. Ранее также пошли слухи, что каталонскую команду оставит ее главная звезда. Месси лично прокомментировал слухи о своем будущем. Аргентинский футболист призвал не верить фейковым новостям.

Смотрите, как Месси забивал за "Барселону"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама