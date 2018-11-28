Среда в Лиге чемпионов: расписание и трансляции матчей 28 ноября

"Барселона" единственная из квартетов А, В, С и D уже гарантировала себе место в плей-офф

В среду, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов пройдут восемь поединков. Это будут матчи в группах А, В, С и D. Интересно, что после четырех туров в этих квартетах место в 1/8 финала Лиги чемпионов себе гарантировала только "Барселона": испанцы ведут борьбу с "Интером" за первое место, но для "Тоттенхэма" и "ПСВ" каталонцы уже недосягаемы. Два матча в среду начнутся в 19:55, остальные шесть – в 22:00.

Мы проведет онлайн матча "ПСЖ" – "Ливерпуль" с яркими фото из Парижа, видео-повторами голов, а также комментариями ключевых эпизодов встречи.

Матчи 28 ноября в Лиге чемпионов:

19:55 "Атлетико" (Испания) – "Монако" (Франция). ТВ: Футбол 1

19:55 "Локомотив" (Россия) – "Галатасарай" (Турция). ТВ: Футбол 2

22:00 "Боруссия" Д (Германия) – "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "ПСВ" (Голландия) – "Барселона" (Испания)

22:00 "Тоттенхэм" (Англия) – "Интер" (Италия)

22:00 "ПСЖ" (Франция) – "Ливерпуль" (Англия). ТВ: Футбол 1

22:00 "Наполи" (Италия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 "Порту" (Португалия) – "Шальке" (Германия)

Онлайн всех матчей Лиги чемпионов, которые стартуют в 22:00, можно смотреть на канале "Футбол 2". Все матчи дня покажет сайт oll.tv.

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.