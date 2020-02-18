Срна: "Для "Бенфики" матч против "Шахтера" будет очень принципиальным"

Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Помощник главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики", а также вспомнил, как обыгрывал "орлов" в 2007 году. Ранее мы писали, что соперник "Шахтера" приостановил карьеру из-за загадочных проблем с нервами.

"Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Там нам будет тяжело. Но у нас опытная команда. Молодая и опытная. Это очень хорошее сочетание. Поэтому это будет праздник футбола. Не только болельщики, но и футболисты должны получить удовольствие от игры и добиться хорошего для нас результата. Так сложилось, что мы с "Бенфикой" сыграли на выезде лучше, чем дома. Пришло время – это изменить. Я знаю, что нас ждет полный стадион, будет хорошая атмосфера".

Хорват считает лучшим футболистом той "Бенфики" знаменитого Руя Кошту, который сейчас занимает пост спортивного директора клуба. Он будет рад встретится с ним снова. К слову, сам Кошта назвал Срну одним из лучших правых защитников того времени.

"Лучший игрок той "Бенфики"? Много футболистов. Но я думаю лучшим был Руй Кошта. Это очень хороший футболист. Тогда вся команда у "Бенфики" была хорошая. Он – легенда футбола, легенда "Бенфики". Очень приятно будет с ним встретится".

Руй Кошта выделил в составе "горняков" Жадсона, Фернандиньо, Раца и Пятова. У Срны поинтересовались, почему на его мнение взгляд португальца пал именно на этих футболистов.

"Это был костяк нашей команды. Жадсон забил тогда важный мяч. Фернандиньо отдал передачу. Рац хорошо подключался. Еще тогда у нас в нападении был опытный Лукарелли. Я справа, еще Кучер играл и Хюбшман. Команда была серьезная. Мы показали хорошую игру и добились положительного результата". В тренде Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10

"Что изменилось? Разницу не чувствую. Чувствую, что футбол немного изменился. Сейчас все намного быстрее. У нашей команды сейчас очень быстрые футболисты, быстрее, чем тогда. Мы это должны показать на поле, хорошо себя проявить".

Также Срна выразил мнение, почему для "Бенфики" матч против "Шахтера" будет принципиальным.

"Очень серьезный поединок для нас. "Бенфика" одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно добиваются высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата", – заключил хорват.

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