Срочная госпитализация! У соперника Украины – легендарного Кумана – внезапно возникли проблемы с сердцем

57-летнему наставнику сборной Нидерландов стало плохо во время езды на велосипеде - его повезли на катетеризацию

Главный тренер национальной сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман был госпитализирован вечером 3 мая, сообщает VP со ссылкой на De Telegraaf. Куман оказался в больнице из-за проблем с сердцем.

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Во время езды на велосипеде он почувствовал себя плохо и на машине скорой помощи был доставлен в больницу. Специалист находится в больнице в Амстердаме, ему проведут процедуру катетеризации сердца. Состояние 57-летнего тренера сейчас оценивается как стабильное. Не исключено, что в понедельник Куман вернется домой.

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Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.

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Как игрок Рональд Куман становился чемпионом Европы-1988 со сборной Нидерландов и победителем Кубка чемпионов УЕФА-1992 с "Барселоной".

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Напомним, сборная Нидерландов является стартовым и главным соперником национальной команды Украины, возглавляемой Андреем Шевченко, по групповому раунду финальной части чемпионата Европы. Из-за пандемии коронавируса он перенесен с лета 2020-го на 2021 год.

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