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США и Ямайка стали последними полуфиналистами Кубка КОНКАКАФ

1 июля, 09:47

Команды с минимальным счетом в четвертьфинале обыграли Кюрасао и Панаму

Победный гол Ямайки
Победный гол Ямайки. Фото: AFP

На Золотом кубке КОНКАКАФ (Северная, Центральна Америка и Карибский бассейн) определились полуфинальные пары. Компанию Гаити и Мексике составили сборные США и Ямайки. В четвертьфинальном поединке американцы со счетом – 1:0 обыграли сборную Кюрасао. Единственный гол на 25-й минуте забил полузащитник Уэстон Маккенни.

А команда Ямайки с таким же счетом выиграла у сборной Панамы. Победный гол на 75-й минуте с пенальти забил нападающий Даррен Мэттокс.

Гаити и Мексика сыграют 2 июля, США и Ямайка – 3 июля. Финал состоится в ночь на 8 июля по киевскому времени.

Рекордсменом по количеству побед в Золотом Кубке КОНКАКАФ является сборная Мексики (10). На второй строчке идут американцы (6). Третье место занимает команда Коста-Рики (3). Действующим чемпионом является сборная США.

Ранее мы писали, что футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке. Тренерский штаб по итогам гуляний выгнал троих игроков из команды.

Мы также сообщали, что сборная Гондураса установила уникальное достижение в футболе. На Кубке КОНКАКАФ команда заняла последнее место, но забила больше всех голов.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

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Тег сборная США, сборная Ямайки, Золотой кубок КОНКАКАФ

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Сегодня|Спорт

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