Стадион "Черноморец" в 17-й раз попробуют продать на аукционе: цена упала в два с половиной раза

Изначально арену хотели продать за 3,4 миллиарда гривен, а сейчас максимальная цена составляет 1,14 миллиарда

22 мая состоится аукцион по продаже стадиона "Черноморец" в Одессе, сообщается на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Начальная цена реализации составляет 1 139 890 000 грн. Аукцион пройдет по голландской системе – это означает, что сначала объявляется самая высокая цена на лот, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель. Ранее мы писали, что "Черноморец" может сняться со второй части сезона из-за финансовых проблем.

Стадион был построен в 2011 году на месте старой арены "Черноморец". Он может вместить 34 тысячи зрителей.

Отмечается, что это будет уже 17-я попытка продать стадион. Изначально стадион выставлялся на аукцион за 3,6 миллиарда грн. Постепенно начальная стоимость снижалась и сейчас уже составляет в два с половиной раза меньше – 1,14 млрд грн, но предыдущие попытки продать арену так и не увенчались успехом. Предыдущий аукцион по стадиону состоялся 13 мая, но тогда не нашлось желающего купить арену за 228 млн грн.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стадион "Черноморец" в Одессе включает в себя:

спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения

бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 кв. м

фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м

отель общей площадью 9 817,00 кв. м

подземный паркинг для транспортных средств

другие здания и помещения по функциональному назначению объекта

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