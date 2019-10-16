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Стадион и куча роз: Зинченко предложил руку и сердце Владе Седан

16 октября, 18:42

Пара поделилась фотографией с НСК "Олимпийский"

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

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После победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко решился еще на один шаг в своей жизни.

Игрок "Манчестер Сити" предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз.

"Самое главное "ДА" в моей жизни ❤️", – подписал фотографию игрок.

Подписчики отреагировали молниеносно:

  • Супер семейка и сын Кевин
  • Красава!!! Вліп очкарик;)
  • Какие же вы красивые безумно рада за вас
  • Вітаю вас. Найкраща, наймиліша, найщасливіша пара українського футболу

Ранее сообщалось, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое показала публике журналистка, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации Влада использовала значок младенца с сосочкой и сердечко.

Читайте также: "Я свое обещание держу": первые слова охрипшего Шевченко после победы над Роналду и выхода на Евро-2020

Также напомним, что Александр Зинченко после победы сказал своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью". Так футболист национальной команды отреагировал на выход команды на Евро-2020.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

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