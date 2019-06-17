Стадион в России, построенный к ЧМ-2018, снова смыло дождем

Арену в Волгограде построили за 220 млн евро, но она не выдерживает сильных дождей

Стадион в Волгограде не выдержал ливня. Фото v1.ru.

Сильный ливень, обрушившийся на Волгоград, размыл часть склона у стадиона "Волгоград Арены", которая была построена к чемпионату мира 2018 года. Ливневая канализация не справилась с потоками воды, хотя ее ремонтировали в прошлом году. Грунт со склона, где расположен стадион, после дождя сполз на проезжую часть. Также были затоплены помещения под трибунами арены.

Впервые ливень размыл склон у "Волгоград Арены" в июле прошлого года, тогда в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В октябре 2018 власти Волгограда полностью завершили работы по устройству щебеночного покрытия склона и восстановили работу ливневого коллектора. Однако новое испытания стихией он не прошел.

Арена вместимостью 43,7 тысячи зрителей была построена к ЧМ-2018 и приняла четыре матча мирового первенства. Стоимость ее возведения составила 220 миллионов евро.

Ранее мы опубликовали фото разрушенной набережной в Нижнем Новгороде, пострадавшей из-за ливня. Сильный дождь вымыл песчаную подушку под проезжей частью и частично уничтожил тротуар. В Нижнем Новгороде также проходили матчи мундиаля.

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