Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны

По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов

Украинская ассоциация футбола обратилась к Министерству здравоохранения страны с просьбой разрешить пускать на трибуны зрителей во время футбольных матчей. Если МОЗ пойдет на такие уступки, то важной задачей будет создать медицинский протокол и обеспечить четкое его соблюдение. Президент УАФ Андрей Павелко написал об этом на своей странице в Facebook. Для примера, в Венгрии болельщиков пустили на трибуны в конце мая.

"После восстановления соревнований, как и обещал, Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов. Опыт некоторых стран Европы показывает, что в регионах, где смягчен карантин, это возможно. На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой. УАФ направила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины. Теперь главная задача – создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола", – написал Павелко

Ранее в МОЗ утверждали, что болельщикам разрешат посещать матчи не ранее осени. "Фанаты вернутся на трибуны, когда в Украине коронавируса практически не будет. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в середине мая. Но, не исключено, трибуны могут открыться для зрителей еще летом.

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