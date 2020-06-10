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Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны

10 июня, 12:51

Олег Люлька Олег Люлька

По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов

Украинская ассоциация футбола обратилась к Министерству здравоохранения страны с просьбой разрешить пускать на трибуны зрителей во время футбольных матчей. Если МОЗ пойдет на такие уступки, то важной задачей будет создать медицинский протокол и обеспечить четкое его соблюдение. Президент УАФ Андрей Павелко написал об этом на своей странице в Facebook. Для примера, в Венгрии болельщиков пустили на трибуны в конце мая.

"После восстановления соревнований, как и обещал, Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов. Опыт некоторых стран Европы показывает, что в регионах, где смягчен карантин, это возможно. На данном этапе речь идет о формате заполнения стадионов не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой. УАФ направила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины. Теперь главная задача – создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола", – написал Павелко

Ранее в МОЗ утверждали, что болельщикам разрешат посещать матчи не ранее осени. "Фанаты вернутся на трибуны, когда в Украине коронавируса практически не будет. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в середине мая. Но, не исключено, трибуны могут открыться для зрителей еще летом.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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стадион болельщики фанаты чемпионат Украины ФФУ Андрей Павелко

Источник: isport.ua

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