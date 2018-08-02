Стал известен главный арбитр Суперкубка УЕФА

Европейский футбольный союз объявил, что матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов "Реалом" и победителем "Лиги Европы" Атлетико доверено обслуживать польской бригаде судей.

Главным арбитром назначен Шимон Марциняк, а помогать ему будут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич, дополнительные ассистенты Павел Рачковски и Томаш Мусиал, а также резервный арбитр Радослав Шейка. Роль четвертого арбитра досталась румыну Овидиу Хацегану.

Шимон Марциняк получил звание арбитра ФИФА в 2011 году и с тех пор отсудил 58 матчей под эгидой УЕФА. В сезоне-2017/2018 37-летний Шимон обслуживал четыре матча Лиги чемпионов и был четвертым арбитром в финале Лиги Европы между "Марселем" и "Атлетико".

Матч за Суперкубок УЕФА "Реал" – "Атлетико" пройдет в среду 15 августа в Таллинне на стадионе "Лиллекюла". Начало в 22:00 по киевскому времени.