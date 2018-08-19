Стал известен главный претендент на пост тренера сборной США

Уже почти год обязанности главного тренера команды исполняет Дэйв Сэракан, но вскоре его может сменить Дэвид Мойес

Бывший главный тренер английских "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" шотландец Дэвид Мойес является основным претендентом на пост главного тренера сборной США по футболу, сообщает Sunday Times.

В октябре 2017 года Брюс Арена покинул пост главного тренера сборной США после того, как она не сумела завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года. Обязанности главного тренера команды исполняет Дэйв Сэракан.

В списке претендентов на вакантную должность также Хуан Карлос Осорио, Грегг Берхалтер и Питер Вермес.

Последним местом работы Мойеса является английский "Вест Хэм", который он покинул в мае. При этом Мойес выполнил возложенную на него задачу и спас "Вест Хэм" от вылета из английской Премьер-лиги.

55-летний шотландский специалист никогда ранее не тренировал национальные сборные, хотя его называли кандидатом в тренеры сборной Шотландии. Дэвид Мойес был тренером таких клубов, как "Престон", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерленд" и "Вест Хэм".

Напомним, что в 2015 году Дэвид Мойес попал в список топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров.